Subaru Forester, prossima generazione resta fedele al Dna

Subaru è pronta a svelare il prossimo 16 novembre, in occasione del Salone di Los Angeles (ribattezzato Auto Mobility LA) la nuova versione 2025 dell'iconico Forester, il suv compatto presentato la prima volta nel lontano 1997 e sviluppato allora sulla piattaforma della Impreza.

Grazie ad una serie di immagini 'rubate' probabilmente durante la realizzazione di un servizio fotografico (e pubblicate su Reddit) è possibile andare ben oltre a quanto aveva comunicato Subaru of America con un teaser.

Chi si attendeva una rivoluzione del look e dello stesso posizionamento di Forester - magari come fatto recentemente dal partner societario Toyota per alcuni suv diventati molto più stradali - rimarrà certamente deluso, perché il Forester MY 2025 che si vedrà a Los Angeles conserva un forte collegamento con il passato e la migliore tradizione off-road del brand.

L'evoluzione più evidente è nella parte anteriore, con una griglia più ampia che si estende ai lati per 'abbracciare' i nuovi proiettori, attraversati da una barra che contribuisce a enfatizzare la larghezza del veicolo.

Rivisti anche la forma e i rivestimenti dello scudo paracolpi - con griglie rifinite come i cerchi in tinta rame - e dei passaruota angolari che riecheggiano quelli presenti sulla WRX (modello che non arriva in Europa).

Sul montante D spicca il badge Symmetrical AWD mentre sul retro i designer hanno preso spunto, critica il magazine specializzato Carsoops, dall'ultimo Mitsubishi Outlander aggiungendo in basso un finto sdoppiamento del tubo di scarico che, invece, ha un solo terminale funzionante.



