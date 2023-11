Guida da highway e spazio a volontà per Kia EV9

Silenziosa, elettrica, maestosa nelle dimensioni esterne, con un abitacolo spazioso e confortevole per sei o sette adulti, la EV9, nuova ammiraglia a ruote alte di Kia, fa il suo debutto sulle strade italiane, con una prova riservata alla stampa effettuata nel cuore della Brianza.

Lunga 5,02 metri, alta 1,78, larga poco meno di due metri (per la precisione misura 1.980 mm), l'imponente Suv alla spina del Costruttore coreano punta a conquistare una clientela di prestigio, nuova per il brand. EV9, infatti, è oggi una delle poche sport utility a zero emissioni del segmento E. Proposta in Italia a due o a quattro ruote motrici, disponibile con configurazione a 6 o a 7 posti, grazie al sistema di ricarica a 800 Volt si rifornisce velocemente (sino a 70 kW in 24 minuti), a tutto vantaggio della sua godibilità nei lunghi viaggi.

Al volante della quattro ruote motrici 384 Cv e 505 km di percorrenza massima (la 2wd è accreditata di una potenza di 203 Cv per 'range' di utilizzo di 563 km), la EV9 brilla per il comfort offerto, oltre che per lo scatto da fermo e l'allungo dalle basse velocità. Sulla superstrada Milano-Lecco la sensazione, per un attimo, è di trovarsi su una highway americana: l 'atmosfera di bordo è ovattata e i controlli elettronici che tengono la vettura al centro della corsia e mantengono la distanza di sicurezza dagli altri veicoli autonomamente lasciano il tempo a guidatore e (soprattutto) passeggeri di rilassarsi e farsi cullare dalle poltrone tipo aereo.

Dotata di uno scatto brillante sul dritto, tra le curve soffre un po' i trasferimenti di carico per la massa imponente. Nel complesso, però, si fa apprezzare, per il comfort offerto, davvero elevato. Tante, anche, le novità tecnologiche, in particolare per quello che riguarda il rifornimento dell'auto.

Per prima per Kia, per esempio, introduce il sistema Plug&Charge di riconoscimento della vettura da parte della colonnina e di pagamento automatico del rifornimento, per ricaricare l'auto senza bisogno di app o tesserine: per ora questa soluzione è disponibile con la rete Ionity.

Con EV9 il brand coreano lancia anche il Kia Connect Store, un negozio virtuale che permetterà di integrare o aggiornare gli optional, il software del veicolo e le applicazioni del sistema di infotainment, anche per brevi periodi dell'anno. Tra le app del sistema di bordo da citare Amazon Music, offerta gratuitamente sui veicoli di lancio.

I prezzi partono dai 76.450 euro del modello a due ruote motrici nell'allestimento di ingresso Earth, per arrivare agli 81.650 euro della GT Line a trazione integrale. La EV9 viene offerta anche con noleggio a breve termine Wible Drive che prevede periodi di utilizzo da pochi giorni sino a sei mesi.

Iniziativa che si affianca all'attuale Kia Flex: da 6 a 18 mesi di affitto, a partire da 1.299 euro/mese, tutto incluso e senza anticipo e a varie soluzioni di acquisto come Kia e-Free, K-Lease, Kia Renting e Scelta Kia che spaziano dal finanziamento con valore futuro garantito al classico leasing finanziario. "Con EV9 introduciamo una nuova strategia di marchio - spiega Giuseppe Mazzara, direttore marketing e comunicazione di Kia Italia - che punta a stimolare il lato emozionale della guida, forti del successo di EV6 come Car of the Year 2022. Alla nostra ammiraglia seguiranno nuovi prodotti, per una gamma completa appena presentata a Seul, che includerà cinque modelli. Con EV9 nel nostro tour estivo di pre-lancio abbiamo raccolto quasi 500 contatti di clienti interessati. Per il lancio ufficiale abbiamo previsto 14 eventi esclusivi, con 30-50 persone massime ognuno, per far conoscere e vivere ai potenziali clienti la nostra vettura. Anche per questo, con l'iniziativa Mountains Activation, saremo presenti durante l'inverno con EV9 in cinque prestigiose località sciistiche: Courmayeur, Alagna, Pila, Champoluc e Cortina".

