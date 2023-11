Alfa Romeo, c'è anche l'ipotesi di un super suv elettrico

Grandi aspettative per il rilancio del brand Alfa Romeo e programmi, di conseguenza, molto ambiziosi.

Secondo il magazine specializzato Carscoops (che ha ricostruito il possibile aspetto di questa auto) oltre ai modelli già annunciati più o meno ufficialmente nel futuro, anche americano, del Biscione ci potrebbe essere un suv completamente elettrico di fascia alta, competitor di modelli come la prossima Porsche Panamera Ev e l'esistente Bmw iX.

Le indiscrezioni, basate anche su dichiarazioni del ceo dell'azienda, Jean-Philippe Imparato, parlano del possibile lancio nel 2027 e della costruzione sulla piattaforma del Gruppo Stellantis Stla Large.

Questa architettura - ricorda Carscoops - ha il potenziale per utilizzare fino a tre motori elettrici e quindi di fornendo valori di potenza anche oltre i 1.000 Cv. Il futuro supersuv Alfa Romeo dovrebbe utilizzare l'architettura elettrica a 800 Volt che promette tempi rapidi nelle ricariche (dal 10 all'80% in soli 30 minuti) e un'autonomia di circa 800 km.

Se il progetto prenderà si prevede che questo modello - che diventerebbe l'ammiraglia Alfa Romeo - utilizzerà la suite tecnologica all'avanguardia Stla Brain, che potrebbe comprendere funzionalità di guida a mani libere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA