Nissan Hyper Force, la sportiva elettrica del futuro

Nissan Hyper Force è l'ultimo di una serie di concept che verranno esposti, da oggi, al Japan Mobility Show 2023, nell' anno del novantesimo anniversario del brand. Incarna le caratteristiche della supercar elettrica del futuro e vanta esterni progettati insieme al team corse Nismo.





A livello di design, spiccano il cofano anteriore ed il diffusore posteriore pensati per ottimizzare i flussi d'aria e generare deportanza, mentre le alette anteriori, i parafanghi anteriori, e le estremità dell'ala posteriore hanno una funzione attiva.

Il propulsore sviluppa fino mille kW di potenza, sfrutta una batteria allo stato solido, e lavora in sinergia con la trazione integrale e-4ORCE.

Due le modalità di guida, denominate, rispettivamente, "R", che sta per racing, e "GT", ovvero gran turismo. Con l'abitacolo che si illumina di rosso in modalità R, e di blu in modalità GT.

Altre particolarità tecnologiche sono rappresentate dalla guida autonoma avanzata con hyper LIDAR, e dalla realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) che consentono di guidare in maniera integrata sia nel mondo reale che in quello virtuale.

Infatti, a veicolo fermo, il conducente può utilizzare uno speciale casco con visiere per la realtà virtuale e vivere un'esperienza di guida da gaming.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA