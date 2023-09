Mitsubishi Colt, ritorno in Europa anche in versione ibrida

Il ritorno in Europa dell'iconico modello Colt (nato nel 1962 con un motore di soli 600 cc) rappresenta una tappa importante per la nipponica Mitsubishi. Frutto della collaborazione con Renault nell'ambito dell'Alleanza nata con Nissan, questa inedita hatchback di segmento B porta in una fascia d'ingresso un apprezzabile equilibrio tra modernità, prestazioni ed efficienza. Lo fa aggiungendo al top di gamma l’avanzata motorizzazione full-hybrid che combina un 4 cilindri benzina 1.6 litri da xx Cv, una trasmissione automatica multi-modale, un'unità elettrica da 36 kW, un generatore ad alta tensione e una batteria di trazione da 1,2 kWh. Ma anche con una completa connettività (la Colt è predisposta per Apple CarPlay e Android Auto) e la presenza di avanzati sistemi di assistenza alla guida che innalzano il livello di sicurezza, di confort e di piacere di guida. Anche per Colt - che è stata sviluppata in Europa e viene prodotta in Turchia - Mitsubishi ha fatto ricorso alle più avanzate tecnologie per proteggere i passeggeri ma anche gli utenti della strada più vulnerabili (pedoni e ciclisti) che possono contare sullo specifico studio del cofano, del paraurti anteriore e dei fari otre che dai numerosi Adas.

Dotata, a seconda delle versioni, di Adaptive Cruise Control con Stop & Go, Around View Monitor, Automatic High Beam, Blind Spot Warning, Forward Collision Mitigation system, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist, Easy Park Assist, Rear Cross Traffic Alert e Traffic Sign Recognition, Colt si dimostra così non solo molto efficiente ma anche molto rassicurante. Basata sulla piattaforma Cmf-B dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, la stessa della Clio, Colt offre su strada il migliore equilibrio tra efficienza e prestazioni in linea con le nuove esigenze individuali di di mobilità. L'assetto offre un livello di precisione e assorbimento delle asperità che - assieme alle doti di tenuta e guidabilità - rende la Colt adatta sia all'ambiente urbano che extra-urbano, compresi i viaggi più lunghi. Nuova Colt (come offrono poche segmento B) permette anche la regolazione di diversi parametri - come la risposta dello sterzo e quella del gruppo motopropulsore oltre al livello d'intervento dell'Esp) per massimizzare il confort e fornire il comportamento desiderato. Ciò è possibile attraverso il sistema Multi-Sense che viene facilmente selezionato nello specifico menù nel display centrale.

Le prestazioni di Colt sono evidentemente legate al tipo di motorizzazione. La gamma si apre con il tre cilindri benzina da 1.0 litri (67 Cv e 95 Nm di coppia) collegato a un cambio manuale a cinque marce. Le emissioni di CO2 misurate secondo le norme Wltp sono di 118-121 g/km e il consumo di 5,2-5,4 litri/100 km. Questa stessa configurazione tre cilindri benzina da 1.0 litri viene poi proposta in versione turbo collegata in questo caso a un cambio manuale a 6 marce. La potenza è di 92 Cv con 160 Nm di coppia, per livelli prestazioni evidentemente più elevati. Le emissioni di CO2 (Wltp) si attestano a 116-124 g/km mentre il consumo è di 5,1-5,5 litri/100 km. Infine il sistema full hybrid (Hev) che unisce, come già sottolineato, un 4 cilindri benzina da 1,6 litri che produce una potenza combinata (motore termico e unità elettrica) 140 Cv di potenza con 148 Nm di coppia. Il tutto è abbinato ad un avanzato cambio automatico multimodale che contribuisce a migliorare l'efficienza.

Colt Hev si rivela particolarmente adatta all'ambiente urbano, dove fino all'80% del tempo di guida avviene con il motore elettrico attivo. Il contributo della sezione alimentata dalla batteria incrementa l'autonomia fino a 900 km e riduce le emissioni di CO2 a soli 94 -102 g/km, con un consumo di carburante pari di 4,2-4,5 litri/100 km. L'arrivo della Mitsubishi Colt nelle concessionarie italiane della rete Koelliker (il Gruppo che da 44 anni è importatore e distributore del brand giapponese) è previsto a dicembre, con un listino che parte da 17.900 euro. Colt è coperta da una garanzia di 5 anni o 100mila km, che nella versione Hev diventano 8 o 160mila km per la batteria di trazione. Prevista anche una garanzia anticorrosione di 12 anni e - con il pacchetto di assistenza Mitsubishi Motors - quella per l'assistenza stradale della durata di 5 anni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA