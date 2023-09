Nuovo Honda CR-V e:Hev, look e comportamento premium

L'operazione nuovo CR-V riveste una importanza strategica per Honda, non solo per il fatto che questo è il modello del brand giapponese storicamente più venduto al mondo, ma anche perché con l'aggiornamento delle tecnologie di elettrificazione (full hybrid di nuova generazione e in anteprima europea plug-in hybrid) il suv CR-V diventa un forte strumento anche commerciale, a fianco dei nuovi modelli 100% elettrici, nell'impegno verso la decarbonizzazione.

Ma non basta. Come piace agli appassionati ingegneri Honda e soprattutto al suo top management. CR- V di sesta generazione porta al debutto in Europa Sensing 360, il più avanzato sistema omnidirezionale per la sicurezza e la guida assistita della Casa di Tokyo, che comprende per la prima volta in Europa il preavviso del guidatore, ad esempio prima di uno stop o di un incrocio.

Naturalmente l'arrivo di questa nuova famiglia CR-V è accompagnato anche da un sensibile miglioramento del confort e della qualità di vita a bordo, oltre che dal debutto di un look esterno ed interno davvero al passo coi tempi.

Il design sportivo e robusto rafforza ora la presenza su strada del CR-V grazie a uno stile più definito e aggressivo all'anteriore. A questo contribuisce l'ampia apertura della calandra proposta con due diversi trattamenti uno per la versione e:He e uno per quella e:Phev. Ma anche con un effetto 'crescita' che è materialmente legato al passo più lungo (+ 40 mm ) alla maggiore lunghezza complessiva (+140 mm) e alle carreggiate più ampie.

Al posteriore la combinazione delle luci dei freni e gli indicatori di direzione rappresenta un'evoluzione del design che rende immediatamente riconoscibile il modello e che si accompagna perfettamente al moderno disegno dei proiettori anteriori. Migliorata anche l'aerodinamica con soluzioni visibili e non visibili (come il lavoro fatto nel sottoscocca) ridurre la resistenza all'avanzamento e ottimizzare l'efficienza dei consumi. "Il nuovo CR-V - ha commentato Tom Gardner, senior vice president di Honda Motor Europe - ha tutti gli elementi distintivi di questo modello iconico e questa sesta generazione rappresenta l'eccellenza del suv. Un prodotto unico e dinamico che soddisfa pienamente le attuali esigenze del mercato europeo". Come abbiamo potuto apprezzare in un articolato test sulle strade attorno a Oporto, in Portogallo, CR-V evolve - e non di poco - anche nel comportamento dinamico che è adesso paragonabile con quello dei migliori modelli premium del segmento. Lo si deve soprattutto all'aumento della rigidità della piattaforma, all'introduzione di un nuovo sottotelaio in alluminio pressofuso che ottimizza la geometria della sospensione anteriore e a una nuova unità di controllo della sterzata.

Assieme alle qualità dell'avanzato sistema di trazione che è gestito elettronicamente per evitare perdite di aderenza (lo abbiamo verificato su tratti in pavé e su sterrati) il risultato è un migliore comportamento dinamico con un superiore feedback al volante. CR-V offre ora - assieme alla sicurezza alle andature più elevate - anche quella leggerezza e agilità alle velocità cittadine (con risposte istantanee agli input del guidatore) che sono indispensabili nella maggior parte delle situazioni d'uso.

Proprio in funzione del profilo dell'utente medio di CR-V la nostra prova si è concentrata sulla versione e:Hev a trazione anteriore che affianca (partendo dai 49.900 euro dell'allestimento Elegance) il CR-V e:Phev, cioè l'ibrido plug-in da 82 km di autonomia in elettrico che nell'allestimento Advance è in listino a 59.900 euro. In Italia il modello full hybrid e:Hev viene proposto anche con la trazione integrale nei livelli Elegance Awd a 51.900 euro e Advance Awd a 54.900 euro.

Nel CR-V e:HEV è presente la versione più avanzata de propulsore Full-Hybrid Honda da 184 Cv, che è ora abbinato ad una trasmissione automatica di nuova concezione che comprende un doppio motore elettrico. Il gruppo di propulsione e quello di generazione sono ora su assi separati tanto da consentire un aumento del 6,5% della coppia che arriva a 335 Nm.

La velocità di rotazione del motore è stata aumentata del 7% e arriva ora fino a 14.500 giri/min. Altra novità, che si apprezza soprattutto in modalità Engine Drive è il secondo rapporto (basso) presente nella trasmissione che si attiva quando il motore è direttamente collegato alle ruote. Il risultato - che rende più divertente la guida nei tracciati ricchi di curve - è un miglioramento della forza motrice alle basse velocità o quando serve più spunto.

CR-V e:Hev 2wd realizza lo scatto da 0 a 100 km/h in 9 secondi per i modelli 2WD e 9,4 con le versioni Awd e la velocità massima sale rispettivamente a 194 e 187 km/h. Il sistema ibrido è migliorato anche dal punto di vista delle emissioni di CO2 e dei consumi. Sono pari a 134 g/km e 5,9 l/100 km per le versioni 2wd e 151 g/km e 6,7 l/100 km per quelle Awd.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA