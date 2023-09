Roadster elettrico MG Cyberster arriva finalmente in Europa

Una vera valanga di novità rispetto alle dimensioni dell'azienda (resta sotto le 350mila unità all'anno di cui oltre la metà in Cina) quelle che MG Motor, brand del Gruppo Saic, ha presentato all'IAA Mobility 2023 di Monaco. Mentre l'azienda prosegue le celebrazioni dei 100 anni dalla fondazione (è diventata cinese nel 2005 con l'acquisizione da parte di Nanjing Automobile, poi assorbita da Saic) nello stand alla Munchner Messe hanno fatto il loro debutto ufficiale la MG4 Electric XPpower, che con i suoi 435 Cv è il modello di serie del brand più potente di sempre, e il suv ad alte prestazioni MG Marvel R Electric.

Ma l'attenzione è stata catturata soprattutto dalla roadster Cyberster che è il 'pezzo forte' del brand sino britannico.

Questo nuovo modello a due posti segna il tanto atteso ritorno di MG nel settore delle auto sportive.

Lo fa combinando l'eredità evocativa del brand con un linguaggio di design sorprendente e contemporaneo e un sofisticato propulsore Ev.

"Aspettiamo tutti allo stand MG - ha commentato Jan Oehmicke, vice presidente di MG Motor Europe - dove sono esposte in anteprima tre dei nostri modelli completamente elettrici più focalizzati sulle prestazioni ed esaltanti".

"IAA Mobility 2023 è una piattaforma ideale per connettersi con gli automobilisti e offrire uno sguardo all'entusiasmante futuro di MG, quello che verrà aperto con la Cyberster, che commercializzeremo dal prossimo anno".



