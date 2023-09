Bmw Neue Klasse, anche gli interni sono sguardo sul futuro

Non solo novità nelle tecnologie di propulsione elettrica, nella batteria e nel corpo vettura: nella nuova Bmw Vision Neue Klasse - che anticipa una gamma di sei modelli che sarà lanciata dal 2025 in poi - anche gli interni sono uno sguardo verso il futuro.

I diversi comandi analogici, ad esempio, sono stati ridotti al minimo e l'interazione uomo-auto avviene in questo inedito modello attraverso il Bmw Panoramic Vision, il Central Display e i pulsanti multifunzione sul volante.

Come anticipa questo concept, l'esperienza dell'utente è completata dal collaudato controllo vocale Bmw Intelligent Personal Assistant facendo così in modo che la prossima generazione dell'iDrive offra un'interpretazione moderna dell'orientamento del guidatore tipico del marchio.

Ripercorrendo la strada iniziata con l'introduzione del controller iDrive nella console centrale e dell'Head-Up Display, Bmw dimostra di essere ancora una volta all'avanguardia con il Panoramic Vision, che sarà disponibile per la prima volta nella Neue Klasse.

Le informazioni vengono proiettate all'altezza ideale nella linea visiva del guidatore e, per la prima volta, su tutta la larghezza del parabrezza. Questa innovazione andrà a integrare il Bmw Head-Up Display potenziato nei modelli di serie della Neue Klasse.

Tra le novità c'è anche una coreografica coordinazione tra l'illuminazione ambientale e gli elementi grafici del Central Display e del Panoramic Vision. Una soluzione questa che arricchisce l'esperienza dell'utente e che può anche essere personalizzata attraverso i My Modes.

Nel My Mode Sport i display specifici sono impostati su uno sfondo giallo per accompagnare la guida dinamica. Il nuovo Bmw iDrive si basa su un'architettura software ad alta integrazione che consolida i dati relativi all'esperienza di guida e all'infotainment con quelli provenienti dal sistema elettrico ed elettronico del veicolo e dal cloud Bmw. L'interazione tra l'uomo e il veicolo può così essere adattata ancora più precisamente alla situazione di guida e alle esigenze individuali, consentendo una percezione totalmente nuova della mobilità.

Nella Bmw Vision Neue Klasse il cruscotto con rivestimento chiaro sostiene il volante, che ha una forma appiattita in alto e in basso (ma che probabilmente scomparirà nei modelli di serie, perché privo oggi di airbag).

L'unico display è centrale a forma di parallelogramma ed è del tipo con retroilluminazione a matrice. Non si trova sulla visuale del guidatore perché le informazioni indispensabili (e quelle utili) sono fornite dal sistema Panoramic Vision.

Sulla console centrale trovano spazio una base di ricarica per smartphone e la leva per la selezione del cambio che - come nei modelli Bmw più lussuosi - ha una originale finitura in vetro.

I sedili anteriori sono fissati al pavimento da un'unica staffa e liberano così ulteriore spazio per le gambe di chi siede dietro. Posteriormente l'abitacolo offre ai passeggeri una spaziosità supplementare per l fatto di avere a disposizione due sedili singoli anziché un divanetto. Il design e le finiture degli interni, completamente privi di cromature decorative o di pelle, contribuisce a ottimizzare l'impronta di carbonio del processo produttivo.



