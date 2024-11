Bosch e Tencent al lavoro per innovare la guida intelligente

Con la firma di un nuovo memorandum d'intesa strategico (MoU) Bosch e Tencent hanno avviato un progetto per rafforzare la partnership già esistente nei settori della guida autonoma e degli smart cockpit.

Questa collaborazione in particolare riguarda più settori come il Cloud pubblico, soluzioni Cloud e mappe per la guida autonoma, cockpit intelligenti e modelli base di grandi dimensioni per l'intelligenza artficiale.

E' prevista inoltre una espansione delle attività a livello internazionale nell'ambito dello studio e della fornitura di soluzioni intelligenti.

Già a settembre 2020, Bosch e Tencent avevano lanciato nell'ambito di una pro collaborazione una gamma di applicazioni innovative destinate alla Cina. In particolare, la soluzione Bosch di guida intelligente avanzata (arrivata ai costruttori cinesi alla fine del 2023).

Questo sviluppo aveva permesso alla Jv di diventare il primo fornitore internazionale di componenti per auto con capacità di produzione di massa nella guida intelligente di livello elevato.

Con il nuovo accordo questa soluzione verrà ulteriormente sviluppata, tanto da consentire la guida assistita dalla navigazione in autostrada e in città e il parcheggio nelle aree private. Bosch punta a lanciare una soluzione di guida intelligente avanzata senza mappe HD in più città entro la fine del 2024.

Inoltre utilizzando l'infrastruttura Cloud di Tencent, Bosch ha potuto distribuire dati e applicazioni per le sue soluzioni di produzione. Lo ha fatto sfruttando cluster di elaborazione flessibili e scalabili per un addestramento efficiente degli algoritmi, elaborazione dei dati e simulazione per supportare la produzione di massa e gli aggiornamenti iterativi.

Questo sviluppo - sottolineano le due aziende - segna il primo utilizzo nel settore di servizi Cloud dedicati alla guida intelligente. Wang Weiliang, presidente di Bosch Mobility China, ha dichiarato: "Negli ultimi tre anni, le due parti hanno avviato una partnership globale che ha prodotto risultati fruttuosi".

"Mentre ci muoviamo verso una nuova fase di cooperazione strategica, non vediamo l'ora di approfondire la nostra partnership con Tencent e di sostenere la trasformazione intelligente dell'industria automobilistica in Cina e nel mondo".

Le soluzioni di mobilità intelligente di Tencent utilizzano il grande modello linguistico Hunyuan, sviluppato appositamente per l'industria automobilistica. Tencent ha annunciato di aver stretto partnership con oltre 100 produttori di veicoli e operatori del settore.

Tra questi Mercedes-Benz, Toyota e le cinesi Guangzhou Automobile Group e Changan Automobile. Secondo l'azienda, le soluzioni di mobilità intelligente di Tencent dovrebbero essere installate su 15 milioni di veicoli entro la fine di quest'anno.

