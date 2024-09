Wards 10 Best Engines 2024, benzina batte batteria otto a due

La classifica dei dieci migliori motori e sistemi propulsivi del 2024, che tradizionalmente viene redatta dall'autorevole magazine Usa Wards presenta, quest'anno, una particolarità di rappresenta lo specchio di ciò che sta succedendo nell'industria e nei mercati.

Nell'elenco Wards 10 Best Engine, a cui la giuria è arrivata valutando una rosa di 34 candidati, che comprendeva ben 13 sistemi 100% a batteria, compaiono infatti otto propulsori alimentati a benzina elettrificati (di cui due plug-in) e soltanto due elettrici puri.

"Con il mix di mercato elettrificato che si sta spostando verso gli ibridi, la nostra lista riflette davvero, e prevede, dove si sta dirigendo lo sviluppo dei sistemi propulsivi - afferma Bob Gritzinger, caporedattore di WardsAuto - E questo mentre il settore continua la sua transizione dalla combustione interna alla completa elettrificazione "I nostri giudici sono stati entusiasti dell'ampia gamma di sistemi di propulsione che erano inseriti nella nostra 30ma lista annuale, veicoli elettrici a batteria, ibridi, ibridi plug-in o a combustione interna. È davvero un momento fantastico per poter provare e apprezzare la varietà di propulsori che il settore ha da offrire".

La lista, in ordine alfabetico, dei motori premiati da Wards nel 2024 comprende il 3.0L Turbocharged 6L Phev della Bmw X5 xDrive50e; il 6.2 V8 Hev della Chevrolet Corvette E-Ray; il 3.5 Turbocharged V6 Hev del Ford F-150 PowerBoost e il 2.0 4L Hev della Honda Civic Hybrid.

L'elenco prosegue con il sistema di propulsione elettrico della Hyundai Ioniq 5N AWD; il sistema di propulsione elettrico della Kia EV9 GT; il 3.0 Turbo V6 Hev della Porsche Cayenne E-Hybrid; il 3.0 Turbocharged 6L del Ram 1500 Tungsten; il 2.5 4L Hev della Toyota Camry XSE AWD e infine l'1.6 4L Turbocharged della Toyota Corolla GR.

I vincitori saranno premiati il 10 ottobre durante una cerimonia presso il centro congressi Huntington Place a Detroit.



