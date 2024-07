Citroën, a bordo della gamma tecnologia al top con ChatGTP

Con l'obiettivo di offrire un'esperienza di guida più facile, serena e rigenerante, Citroën introduce ChatGPT, l'intelligenza artificiale generativa, sui modelli C4, C4 X, C5 X, Berlingo, Spacetourer, Berlingo Van e Jumpy. Sviluppata da OpenAI, ChatGPT è integrata nel sistema di infotainment di Citroën, grazie alla piattaforma di riconoscimento vocale e audio di SoundHound.

Trattandosi di un modello linguistico di intelligenza artificiale, è stato sviluppato per generare risposte basate su un apprendimento approfondito, portandoci un passo più vicino a un'esperienza in auto realmente smart e interattiva, che semplifica la guida di tutti i giorni.

Da un lato, questa funzionalità migliora il riconoscimento vocale già disponibile sui modelli del Marchio, avvicinandolo ancora di più al linguaggio naturale e rendendolo più preciso e reattivo. Dall'altro, lo arricchisce e lo trasforma in un compagno di viaggio in grado di comprendere domande complesse e rispondere adeguatamente, o di dare consigli su argomenti diversi.

ChatGPT è disponibile con il pack Connect Plus. Il miglioramento del riconoscimento vocale è uno dei principali vantaggi apportati dall'avvento di ChatGPT. Grazie ai significativi progressi compiuti nell'elaborazione del linguaggio naturale, il riconoscimento vocale diventa più preciso e reattivo, consentendo ai conducenti di interagire con il loro veicolo in modo fluido e naturale.

I guidatori possono utilizzare i comandi vocali per svolgere una serie di compiti, come regolare la temperatura o dirigersi verso una certa destinazione, senza distogliere lo sguardo dalla strada. E non è tutto: il sistema è in grado di sostenere vere e proprie conversazioni, fornendo risposte come un assistente umano su una quantità infinita di argomenti di cultura generale.

I test effettuati nel maggio 2024 hanno dimostrato che il nuovo sistema riduce di quasi il 68% il numero di incomprensioni che talvolta portano alla risposta "Non ho capito la tua domanda".

Gli stessi test evidenziano che il livello di fluidità e interattività di ChatGPT ha aumentato l'uso del riconoscimento vocale di quasi il 70%. I clienti possono utilizzare ChatGPT nello stesso modo in cui utilizzano oggi il loro assistente vocale. L'attivazione può avvenire in 3 modi (a seconda del modello): pronunciando la parola d'ordine esistente "Ciao Citroën", premendo il pulsante del riconoscimento vocale sul volante, selezionando il widget del microfono sul display. Con questa innovazione, Citroën prosegue il suo impegno nell'integrazione di tecnologie che migliorano non solo l'esperienza d'uso, ma anche il comfort e le funzionalità di guida.

