My Cupra App, più funzionalità per una ricarica più semplice

Con la nuova "My Cupra App" il brand offre ai clienti un'esperienza di ricarica senza sforzo che include ora in un'unica applicazione tutti i servizi utili all'utente.

L'App My Cupra così aggiornata centralizza l'accesso alla ricarica del veicolo con il nuovo servizio di ricarica Cupra direttamente integrato nell'applicazione, sostituendo l'attuale Cupra Easy Charging App. Il servizio fornisce l'accesso a una rete di ricarica pubblica di oltre 700.000 stazioni e di oltre 800 operatori in tutta Europa, tutte gestite tramite l'applicazione My Cupra.

"My Cupra App aggiornata mette nuove funzionalità e un intero ecosistema di opzioni di ricarica nelle mani dei clienti", ha affermato Steven Stein, Head of Digital Cupra. "Semplificando l'app My Cupra, l'esperienza diventa facile e fruibile per gli utenti".

Infatti, il design aggiornato di My Cupra App rende più semplice l'accesso ai servizi e alle funzionalità ora integrati.

Gli utenti devono solo sottoscrivere una tariffa dall'app e avere accesso al servizio di ricarica pubblico. Dall'app possono gestire il loro piano, vedere lo storico delle ricariche, trovare le stazioni di ricarica più vicine, ottenere dettagli sul numero di caricatori disponibili e arrivare con il percorso più veloce. Quindi, le stazioni di ricarica possono essere sbloccate e il processo di ricarica può essere avviato tramite la scheda RFID in dotazione o con l'app.

La funzione Plug and Charge, attivabile tramite My Cupra App, semplifica la vita con un veicolo elettrificato, poiché permette la ricarica dell'auto nelle stazioni di ricarica pubbliche compatibili senza la necessità di utilizzare una scheda RFID o il proprio smartphone, garantendo ai clienti un'esperienza più fluida. La nuova app dà anche accesso a una vasta gamma di altre funzionalità, tra cui la localizzazione delle stazioni di ricarica con la possibilità di inviare il percorso per raggiungerle direttamente al proprio veicolo. Inoltre, gli utenti possono controllare le informazioni sulla stazione di ricarica desiderata, come gli orari di apertura, le valutazioni degli altri utenti, i tipi di cavi, la disponibilità. Altre funzionalità che i clienti possono gestire dall'app sono il controllo da remoto del proprio caricabatterie, la creazione delle routine di ricarica per la propria vettura, il controllo dello stato di ricarica in tempo reale oltre al monitoraggio della cronologia delle sessioni di ricarica a casa.

La versione aggiornata del'App coincide con il lancio di Cupra Charger 2, sviluppata specificamente per l'Europa e adattata a 28 mercati europei, disponibile a partire da questo autunno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA