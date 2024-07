Assegnato al BMW Group il certificato CCC Digital Key

Il BMW Group è la prima casa automobilistica a ricevere il certificato CCC Digital Key dal Car Connectivity Consortium per l'accesso digitale ai veicoli, che attesta il soddisfacimento dei più elevati requisiti di sicurezza e interoperabilità per l'accesso digitale ai veicoli.

Il Car Connectivity Consortium, di cui il BMW Group è membro dal 2017, è un'organizzazione internazionale di standardizzazione intersettoriale che dedica il suo lavoro allo sviluppo della connettività tra veicoli e dispositivi mobili intelligenti. Oltre a numerose case automobilistiche, tra i membri del CCC figurano anche produttori di smartphone, fornitori automobilistici, produttori di semiconduttori e i fornitori di prodotti per la sicurezza.

"Certificare le soluzioni di chiavi digitali in ogni punto dell'ecosistema veicolo-dispositivo è un imperativo per aumentare l'adozione e la fiducia dei consumatori e del settore - ha dichiarato Alysia Johnson, presidente del Car Connectivity Consortium - e l'intero gruppo dei nostri membri ci ha aiutato a progredire verso questo obiettivo da quando abbiamo lanciato il programma di certificazione a dicembre".

"Vogliamo offrire ai nostri clienti la migliore esperienza complessiva possibile - ha detto Kai Barbehön, head of central control unit development, physical vehicle network and power supply BMW Group - e l'accesso innovativo e comodo al veicolo è una parte importante di questa esperienza. Il fatto che la nostra chiave digitale sia ora il primo prodotto a ricevere la certificazione CCC Digital Key sottolinea la nostra leadership in questo settore".

