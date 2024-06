Mobilità, Horizon Automotive apre store in Puglia

Horizon Automotive, tech-mobility provider nel settore delle nuove formule di mobilità in Italia, annuncia l'apertura in Puglia del nuovo Horizon Store a Corato, in provincia di Bari, grazie alla partnership con Petrarolo & Co, gruppo che vanta solidi radici e una consolidata esperienza nel mondo dell'automotive e delle strategie d'impresa. A febbraio 2023, Petrarolo & Co. ha ufficializzato la partnership con Horizon Automotive, sposandone la mission per proporre un servizio di noleggio a lungo termine dagli elevati standard di efficienza e qualità.

A giugno 2024 si sono conclusi i lavori di realizzazione dello store, a cui seguirà, nei prossimi mesi, l'apertura di nuovi uffici commerciali nel capoluogo pugliese. Anche il team dedicato al progetto Horizon Automotive è in continua crescita, garantendo ai clienti uno staff di alta competenza sul NLT ed un servizio post-vendita di eccellenza grazie al partner Roberto Automotive srl, officina autorizzata Mercedes-Benz.

Gli Horizon Store sono spazi dedicati a 360° al mondo della mobilità, che rispecchiano pienamente l'anima phygital di Horizon Automotive, ovvero un ambiente fisico ma anche digitale e tecnologico dove poter vivere un'esperienza completamente personalizzata. Nata dall'esperienza di diverse realtà imprenditoriali nel mercato automotive con l'obiettivo di assicurare un'offerta di Mobility Experience innovativa e tailor-made a tutti i clienti, Horizon Automotive conta oggi su un network di oltre 40 dealer e 20 Horizon Store, garantendo la propria presenza su tutta la Penisola.

