Volkswagen R lancia ruota forgiata Warmenau per le Golf R2

A poche ore dal reveal in prima mondiale delle due versioni della nuova Golf R2 (fastback e station wagon) previsto per domani 26 giugno, Volkswagen svela senza 'veli' uno dei contenuti innovativi che caratterizzerà i due nuovi modelli, completando le R2 non solo dal punto di vista estetico ma anche sotto il profilo delle prestazioni.

Si tratta dei nuovi cerchi ruota forgiati Warmenau in cui l'innovativa conformazione - studiata per alleggerire l'auto e per ottenere il massimo raffreddamento dei freni - è stato sviluppato da Volkswagen R in collaborazione con Volkswagen Design. La forma del nuovo cerchione prevede dieci rettangoli sovrapposti.

Prevista come optional per tutti i nuovi modelli Golf R la ruota Warmenau - che prende il nome dalla sede della divisione Volkswagen R situata appunto nell'omonimo villaggio alla periferia di Wolfsburg - vanta un peso di soli 8 kg per cerchione, con un risparmio di circa il 20% rispetto ai cerchi in lega comparabili.

"L'ambizioso obiettivo di peso ha rappresentato per noi una sfida importante - spiega il designer Volkswagen Ranbir Kalha - poiché la stabilità strutturale del cerchione è fondamentale. Ci sono voluti mesi e molte iterazioni e simulazioni per trovare il giusto equilibrio tra resistenza e peso. Ed abbiamo nche provato diverse proporzioni per far sembrare la ruota il più grande possibile".

La stabilità e la resistenza all'usura sono state migliorate con un rapporto tra vuoti e pieni molto ampio (il 71%). Ciò consente un raffreddamento ancora più efficace dei freni, riducendo così lo stress termico, soprattutto in pista. Il cerchio sarà disponibile in nero o grigio scuro con finitura diamantata nel solo diametro 9 pollici, equipaggiato con pneumatici 235/35. Il design del nuovo cerchio performante si ispira alle ruote dei primi modelli sportivi Golf R32.



