Subaru sta lanciando un propulsore Ibrido seriale-parallelo

Durante un evento congiunto con Toyota e Mazda, Subaru ha presentato in Giappone un rivoluzionario motore con tecnologia ibrida che dovrebbe debuttare entro l'anno sulla prossima generazione di Crosstrek.

La novità è rappresentata dalla coesistenza in questa nuova unità dei due schemi di funzionamento degli ibridi, cioè quello parallelo e quello seriale.

L'attuale Subaru Crosstrek e-Boxer è infatti un ibrido parallelo in cui sia il motore a benzina che l'unità elettrica (da 12,3 kW) possono azionare il veicolo, nel secondo caso spingendolo con la sola energia della batteria. Nelle ibride seriali, come nel caso della Mazda MX-30 E-RV, il motore a combustione funziona invece solo come generatore per la batteria e le ruote sono sempre azionate dal motore elettrico.

Nella prossima Crosstrek, che sarà Ibrida seriale-parallela, il motore boxer a benzina e, nei brevi tragitti, il motore elettrico potranno lavorare alternativamente da soli o insieme.

Per le Subaru la novità è l'uso del motore a benzina come generatore di corrente e assicurare la trazione elettrica.

Subaru ha anche annunciato che questo innovativo propulsore garantirà un consumo di carburante inferiore, dato il sistema di controllo seleziona automaticamente il tipo di funzionamento più efficiente in funzione della situazione di guida attuale. La riduzione dei consumi contribuirà ad aumentare l'autonomia, ma questo miglioramento sarà sostanzialmente legato alla presenza nel nuovo Crosstrek di un serbatoio benzina di maggiore capacità.

Nel modello attuale - con il boxer 2.0 da 136 Cv e il motore elettrico da 12,3 kW -l'elettronica di potenza è alloggiata nella zona dell'asse posteriore, cosa che ha obbligato a montare un serbatoio da 48 litri. Nel nuovo sistema Ibrida seriale-parallelo, l'elettronica di potenza sarà invece alloggiata nel vano motore, così da permettere l'adozione di un serbatoio da circa 60 litri.



