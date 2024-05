MotorK punta sull'AI per la creazione di video dei dealer

In occasione di Automotive Dealer Day, andato in scena la scorsa settimana a Verona, MotorK ha presentato anche la nuova soluzione AI Video pensata per per la suite StockSpark, la soluzione MotorK dedicata alla gestione dello stock.

L'azienda specializzata in soluzioni SaaS per il retail automotive, con il nuovo prodotto punta a consente ai dealer di generare automaticamente video dei veicoli completi di immagini, testo e musica in pochi minuti, riducendo i costi, risparmiando tempo e incrementando la qualità.

AI Video è il primo risultato del progetto TechLab, l'hub di ricerca e sviluppo che ha lo scopo di ideare e sviluppare soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per guidare l'innovazione dell'industria della distribuzione automotive.

"Per chi non è del settore - ha spiegato Marco Marlia, Ceo e Co-Founder di MotorK - realizzare video può rivelarsi un processo lungo e costoso.Con AI Video vogliamo semplificare il processo e renderlo più efficiente in termini di tempo e costi".

