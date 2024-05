Hyundai Connected Mobility nasce per la mobilità digitale

Fondata ad aprile, Hyundai Connected Mobility ha il compito di agevolare il brand in questo periodo di transizione verso i software-defined vehicles mediante soluzioni di mobilità intelligente. La nuova entità, annunciata da Hyundai Motor Europe, lavorerà per sviluppare una gamma di servizi digitali riguardanti il ciclo di vita completo dell'auto e sfrutterà una triplice strategia che si basa su tre pilastri principali: servizi di mobilità, servizi per auto connesse, e servizi digitali data-driven. Attraverso il suo marchio di servizi di mobilità MOCEAN, Hyundai Connected Mobility risponde alla crescente domanda dei clienti di modelli di utilizzo flessibili, non a caso MOCEAN opera tramite abbonamenti che possono fungere da alternativa all'acquisto o al leasing di un veicolo Hyundai e con MOCEAN Subscription il brand coreano fornisce ai clienti un accesso rapido e flessibile alle auto utilizzando un'esperienza digitale immediata che consente di eliminare completamente le pratiche burocratiche. Per quanto riguarda le tecnologie per le auto connesse, Hyundai Connected Mobility offre diverse soluzioni, tra cui la piattaforma integrata di bordo Bluelink, che prevede tre diversi pacchetti di servizi, oltre a Bluelink Lite. Con i servizi digitali, inoltre, i clienti potranno beneficiare dei vantaggi dei veicoli software-defined tramite gli aggiornamenti Over-the-Air (OTA) per l'infotainment, ed altre funzionalità su richiesta, quali i pagamenti in auto, le applicazioni Vehicle- to-Everything (V2X), e le soluzioni per il parcheggio e la ricarica intelligente. Hyundai Connected Mobility e Hyundai Motor Europe lavoreranno fianco a fianco, beneficiando, rispettivamente, del feedback dei clienti e dell'esperienza sul prodotto, allo scopo di offrire prodotti a misura di esigenze in continua evoluzione.

