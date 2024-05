Idrogeno centrale nelle soluzioni Bosch per la mobilità

Bosch, in occasione dell'edizione del Motor Valley Fest a Modena, ha fatto il punto sullo sviluppo dei sistemi per l'impiego dell'idrogeno nella mobilità, un tema questo che è centrale tra le soluzioni high tech che il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi mette a disposizione dell'industria.

Al panel 'Electric, E-Fuel and Hydrogen: Challenges and future of mobility', Federico Brivio, H2 Italy Director Bosch ha sottolineato l'importanza del ruolo dell'idrogeno per una mobilità neutrale dal punto di vista climatico.

Una tecnologia per cui Bosch vuole essere sinonimo non solo di propulsione, ma anche di produzione: "Bosch opera lungo l'intera catena del valore dell'idrogeno. Si tratta di un settore strategico per il futuro, anche per 'riaccendere' i motori a combustione - ha spiegato Brivio - L'idrogeno, infatti, è un combustibile molto interessante sia a livello prestazionale sia a livello di emissioni, per questo crediamo fortemente in questa tecnologia".

"Impiegato come mezzo di stoccaggio - ha proseguito Brivio - l'idrogeno può favorire un uso efficiente dell'energia generata dalle fonti rinnovabili. Per questo, stiamo investendo nella produzione, la compressione, lo stoccaggio e l'uso dell'idrogeno, lungo l'intera catena del valore di questa tecnologia".

Nel 2023 Bosch ha lanciato la produzione di sistemi fuel-cell, il cuore della propulsione per i veicoli pesanti, a Stoccarda in Germania e a Chongqing, in Cina. L'azienda lavora anche a componenti per un motore a idrogeno che trasforma il carburante direttamente in energia, senza prima convertirlo in elettricità.

Se alimentato a idrogeno, questo motore è praticamente a impatto zero. L'azienda ritiene che il mercato per questa tecnologia raggiungerà un valore di quasi un miliardo di euro entro il 2030. Un motore a idrogeno dotato della tecnologia di iniezione Bosch sarà in circolazione in India quest'anno. E per quanto riguarda la produzione dell'idrogeno, lo stack per elettrolisi di Bosch è pronto per entrare nel mercato il prossimo anno.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA