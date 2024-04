NissanConnect incrementa i servizi per l'Europa

Arrivano da questo mese i nuovi servizi NissanConnect per il mercato europeo che, per via dell'integrazione di servizi come Google built-in, consentono di ridurre la necessità di utilizzo delle smartphone. Infatti, effettuando l'accesso con il proprio account Google, si posso sfruttare le potenzialità di Google Maps, ed è possibile accedere ai luoghi e ai punti di interesse preferiti.



Grazie agli aggiornamenti online, inoltre, le mappe sono sempre aggiornate; mentre l'Assistente Google consente di tenere ben salde le mani sul volante, per gestire, tramite i comandi vocali, sia la navigazione che il climatizzatore. Senza contare che, attraverso l'accesso all'ecosistema di app disponibili per il download su Google Play, è possibile ascoltare dalla vettura la propria musica, i podcast, e gli audiolibri.

Il tutto è impreziosito dal design aggiornato di un'interfaccia utente più intuitiva per ridurre lo stress durante la guida, ed il numero di funzioni del veicolo che possono essere controllate tramite l'app di nuova generazione è stato raddoppiato, integrando funzioni a supporto del cliente, come quelle che avvisano della presenza di una portiera aperta, o suggeriscono di riparare parti danneggiate.

Per le auto elettriche, poi, NissanConnect Services aiuta a programmare ricariche più convenienti in base alla carica residua della batteria e delle tariffe orarie.

