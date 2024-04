Auto China 2024 migliori dispositivi Valeo per le elettriche

Un'auto elettrica, contrariamente a quello che molti credono, non è fatta solo del motore (uno, due oppure anche quattro) e della batteria. La rivoluzione tecnologica legata a questo sistema di propulsione richiede infatti tutta una serie di sistemi e dispositivi complementari per il corretto funzionamento dell'auto, per ottimizzarne consumi e ricariche oltre che per assicurare il necessario confort a bordo.

Lo sa bene lo specialista francese Valeo, che offre tecnologie per soddisfare tutte le esigenze di progettazione e di costruzione dei veicoli elettrici spaziando dai motori elettrici (il cuore del sistema propulsivo), agli l'inverter che sono il cervello che trasforma la corrente e controlla il motore elettrico). Ma anche dalla trasmissione della coppia ai caricabatteria di bordo, non trascurando evidentemente il convertitore di corrente che garantisce un trasferimento efficiente di energia dalla batteria ad alto voltaggio alla rete elettrica di bordo. Il tutto controllato e gestito da centraline che finalizzino l'erogazione delle prestazioni desiderate.

Un panorama di queste tecnologie - destinate a un prodotto modulare completo, intelligente e compatto con peso, emissioni di carbonio e costi ridotti - Verrà mostrato da Valeo alla imminente edizione di Auto China 2024, non solo per far conoscere le ultime innovazioni in questo ambito ma anche per celebrare i 30 anni di presenza in quel Paese.

La Cina è diventata il mercato più grande del Gruppo Valeo sia in termini di vendite che di attività di ricerca e di produzione. Vi opera con 31 stabilimenti, 11 centri di ricerca e sviluppo e quasi 19.000 dipendenti, attenendosi al principio 'Be Chinese in China' che punta a fornire le giuste tecnologie ai costruttori locali.

Riflettori puntati su l'eAxle 3-in1 (un sistema completo che comprende motore elettrico, inverter e riduttore). In particolare l'asse elettrico conta su un nuovissimo generazione di inverter SiC da 800 Volt in grado di raggiungere +5% di efficienza e +40% di potenza aggiuntiva densità. Inoltre è il 10% più leggero e il 20% in più compatto rispetto alla generazione precedente.

Valeo Predict4Range è invece la soluzione software per migliorare l'autonomia dei veicoli elettrici attraverso la gestione della temperatura della batteria e del motore mantenendo al tempo stesso le condizioni ottimali nell'abitacolo.

Integra dati in tempo reale come temperatura esterna, velocità del vento, mappe delle stazioni di ricarica, altitudine della strada e parametri del veicolo elettrico, il sistema permette di ottenere fino al 24% di autonomia in più.

Ad Auto China ci sarà anche la Valeo Smart Heat Pump, una pompa di calore intelligente e compatta che assicura funzioni come Il riscaldamento, il disappannamento e il raffreddamento con il minimo consumo di energia, per estendere l'autonomia del veicolo di 38 km a -7°C.

