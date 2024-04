Geofencing a servizio della transizione a bordo di DS

Sui modelli ibridi plug-in di Ds il Geofencing è al servizio della transizione energetica. Sulle motorizzazioni ibride plug-in E-Tense di DS 4, DS 7 e DS 9, che rappresentano rispettivamente quasi il 40%, 60% e 90% delle vendite di ciascun modello in Europa, il Geofencing consente infatti di ottimizzare l'utilizzo di energie diverse, al fine di ridurre l'impatto ambientale di un viaggio.

Quando ci si avvicina a una zona a basse emissioni, il conducente viene avvisato e, entrando nell'area definita, viene selezionata automaticamente la modalità Elettrica se nella batteria rimane energia sufficiente. In questo modo, l'efficienza dei modelli ibridi plug-in viene sfruttata al massimo.

La zona a basse emissioni è contrassegnata da un'area verde e da un'icona sulla mappa del sistema di navigazione connesso.

Questa modalità di Geofencing attivo è disponibile sui modelli DS 4 E-Tense, DS 7 E-Tense e DS 9 E-Tense dotati di DS Iris System. Sui motori 100% elettrici, benzina, Diesel e ibridi è presente anche una modalità passiva, per avvisare i conducenti delle zone a basse emissioni, con il suggerimento di un percorso alternativo se il tragitto prevede di andare oltre l'area interessata.

Il servizio Geofencing si basa sull'aggiornamento della Navigazione Connessa, inclusa nel Pack Connect Plus, che prevede anche la funzione ChatGPT integrata con il riconoscimento vocale Iris, comandi a distanza ed e-command a distanza, allarme connesso, Send2Nav o anche EV Trip Planner ed e-Routes (a seconda dei modelli). Questo pack è proposto di serie su tutti i modelli DS Automobiles per un periodo di tre anni.

