Man testa camion a guida autonoma con ministro dei Trasporti

Man, la società tedesca produttrice di automezzi pesanti, sta testando da alcuni giorni in autostrada camion a guida autonoma e oggi anche il ministro dei Trasporti tedesco Volker Wissing ha preso parte all'esperimento. Lo riferisce l'agenzia Dpa. Sulla A9 a nord di Monaco, il ministro ha percorso circa dieci chilometri a bordo di un autoarticolato controllato da computer, da Allershausen fino all'area di servizio Fürholzen-West, mostrandosi entusiasta. "Il nostro obiettivo è diventare un mercato leader per la guida automatizzata e connessa", ha dichiarato Wissing. Questo potrebbe aiutare a gestire l'aumento del traffico di merci nonostante la crescente carenza di conducenti. Con la legge sulla guida autonoma, introdotta dal suo predecessore Andreas Scheuer, la Germania ha "raggiunto una posizione di leadership in Europa". Man ha sviluppato il veicolo di prova insieme ai fornitori Bosch, Knorr-Bremse, Leoni, Tuv Sud e altri partner, testandolo sul proprio campo di prova aziendale. Con un permesso speciale dell'Ufficio Federale dei Motori, il camion ora può operare anche in autostrada.

Durante i test, il camion è costantemente monitorato a distanza da dipendenti di un centro di controllo e, se necessario, viene guidato e frenato, come sottolinea il portavoce di Man, Gregor Jentzsch. Inoltre, c'è sempre un conducente di sicurezza al volante, pronto ad intervenire in qualsiasi momento. Produttori e i fornitori sperano di fare grandi affari con i camion 'autoguidati'. Daimler Trucks è già attivo in questo campo su autostrade negli Usa da un anno in progetti pilota con clienti, e prevede di lanciare i nuovi mezzi sul mercato nel 2027 realizzando entro il 2030 tre miliardi di dollari di fatturato e un miliardo di utili lordi.



