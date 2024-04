Antera, torna celebre marchio italiano ruote in lega leggera

La prima giornata della Design Week Milano 2024 ha fatto da cornice all'evento in cui è stato annunciato il ritorno del celebre marchio Antera protagonista - sin dal 1991 - del settore dei cerchi in lega leggera automotive. E che comprendeva la celebre ruota Type 109 tre razze insignita del titolo Alloy Wheel Design of the Year nel 1994. A tenerlo a battesimo un testimonial d’eccezione: il campione di calcio Roberto Baggio che, con la sua carriera ineguagliabile e la sua mentalità vincente, incarna perfettamente lo spirito ‘No Compromise’ del brand. L'operazione di ritorno del brand Antera è stata realizzata con un solido piano di investimenti da Gmp Group, azienda specializzata nella progettazione e produzione di cerchi in lega a livello internazionale. “In origine la visione del fondatore Marco Muzzarelli ha elevato il marchio Antera al massimo livello del pensiero No Compromise - ha detto Marco Mancin, presidente di Gmp Group - ce è un territorio dove il sogno e la realtà si fondono e l’aspirazione diventa creazione. Nascono così prodotti di grande prestigio e valore che attraversano il tempo e lo spazio, per giungere alla dimensione dell’eccellenza più pura. Oggi con lo stesso approccio vincente e un importante piano industriale quinquennale diamo vita a una nuova pagina della storia di Antera". L'azienda lo farà ponendo al centro del rilancio di Antera l’abbinamento con il team che compone la nuova divisione Hpe Lab, acronimo di High Performances Engineering Laboratory. Il processo rivoluzionario del team Antera Hpe Lab aprirà, superando i limiti convenzionali della fusione in bassa pressione, nuove possibilità di design senza intaccare gli elevati livelli di resistenza e leggerezza. La nuova collezione di Antera si declina in cinque modelli (A101, A103, A105, A107 e A303), ciascuno con diverse dimensioni comprese tra 19 e 24 pollici e con le sette finiture Piano Black Diamond, Moon Grey Diamond, Piano Black, Silver Ice, Stone Bronze, Satin Champagne e Piano Black Champagne.

