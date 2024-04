Robotaxi Ioniq5 al test di 'guida' al Las Vegas

Il Robotaxi Ioniq5 è il protagonista di un nuovo video che Hyundai ha pubblicato sul canale YouTube HyundaiWorldwide, che mostra il veicolo 100% elettrico e a guida autonoma, superare con successo un test simile all’esame per la patente di guida negli Stati Uniti.

Il video, pensato per illustrare la sicurezza e l’affidabilità della tecnologia alla base del Robotaxi Ioniq 5 che viene messo alla prova nella guida su strada a Las Vegas, si apre con un’intervista a Pearl Outlaw e a sua madre, ipovedente e costretta a diverse limitazioni di mobilità a causa della retinite pigmentosa, malattia degenerativa che le impedisce di ottenere la patente di guida. La sua storia mette in evidenza le sfide che devono affrontare numerose persone con disabilità, per le quali la possibilità di rendersi autonome negli spostamenti può rappresentare non solo un grande aiuto concreto nella vita di tutti giorni ma anche un simbolo di indipendenza e libertà.

"Sono un esaminatore di guida certificato dalla motorizzazione con 25 anni di esperienza - ha dichiarato Kandice Jones, che ha messo alla prova il Robotaxi - e i criteri sono gli stessi degli esami di guida delle persone: velocità, cambi di corsia, manovre e, naturalmente, tempi di reazione". Robotaxi Ioniq 5 si è distinto per la capacità di fermarsi con precisione a uno stop, per le svolte a sinistra agli incroci e per la sua reattività in caso di pericoli.

"Hyundai persegue l’obiettivo della libera mobilità per tutti e questa campagna è un’occasione per illustrare la sicurezza, l’affidabilità e le potenzialità del Robotaxi Ioniq 5 - ha dichiarato Sungwon Jee, senior vice president e global chief marketing officer di Hyundai Motor Company -. Ci impegniamo costantemente a comunicare la nostra tecnologia di guida autonoma basata sull’intelligenza artificiale per mostrare come potrà cambiare positivamente la vita quotidiana dei nostri clienti".

