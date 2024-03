Stellantis Ventures investe su nuove tecnologie LiDAR

Nuovo sul fronte delle tecnologie per Stellantis Ventures, il fondo di venture capital di Stellantis, che ha annunciato oggi l'investimento in SteerLight, l'azienda che ha sviluppato una nuova generazione di tecnologie di rilevamento LiDAR (light detection and ranging) ad alte prestazioni, insieme a Quantonation e LIFTT, venture capital focalizzato in investimenti deep-tech.

La soluzione LiDAR SteerLight sfrutta la tecnologia fotonica del silicio, che integra un materiale semiconduttore universale con una connettività ottica ad alta velocità. Il sistema rileva l'ambiente circostante in maniera tridimensionale con una risoluzione e una precisione mai raggiunte finora, a costi di produzione inferiori rispetto ai sistemi LiDAR attualmente disponibili.

La tecnologia garantirà ai conducenti dei futuri veicoli dei brand di Stellantis un importante miglioramento delle prestazioni dei sistemi di assistenza alla guida, tra i quali anche la guida autonoma.

"L'individuazione di tecnologie innovative che forniscano valore aggiunto ai nostri clienti su larga scala - ha commentato Ned Curic, chief engineering & technology officer di Stellantis - è un punto cruciale del nostro piano strategico Dare Forward 2030. I miglioramenti nella guida autonoma rimangono una priorità per Stellantis. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia di SteerLight, ora sarà possibile ampliare e migliorare le applicazioni ADAS".

SteerLight, spinoff dell'istituto francese di ricerca tecnologica CEA-Leti, utilizza un'onda continua modulata in frequenza LiDAR basata sulla tecnologia fotonica del silicio, che consente di collocare lo strumento su un microchip. Si tratta di un sistema compatto e resistente, grazie all'assenza di parti mobili, che garantisce un'ampia flessibilità di utilizzo nel settore automotive.

Jean Gabriel Boinot Tramoni, principal di Quantonation, sottolinea: "Siamo entusiasti di questo investimento e di poter sostenere Steerlight nello sviluppo tecnologico di nuovi e importanti prodotti". Secondo Aurora Castello, project manager di LIFTT "ul mercato LiDAR è destinato a una crescita esplosiva nei prossimi anni. La tecnologia di Steerlight è all'avanguardia nella roadmap tecnologica del settore ed è proprio per questo che LIFTT è entusiasta di investire in Steerlight: la loro soluzione LiDAR all'avanguardia rappresenta un progresso rivoluzionario e noi ci impegniamo a sostenerli nel loro percorso di innovazione".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA