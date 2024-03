Mercedes pioniera nei crash-test a raggi X

L'evoluzione della sicurezza per Mercedes-Benz passa anche attraverso il primo incidente al mondo analizzato a raggi X ed eseguito utilizzando un'auto vera. Nello specifico, presso l'impianto di ricerca EMI di Friburgo, una Classe C con un manichino SID II dall'anatomia femminile seduto sul lato del guidatore, viene centrata da un elemento laterale, simulando un urto a 60 km/h. L'esperimento ha dimostrato che la tecnologia a raggi X ad alta velocità può essere utilizzata per visualizzare processi di deformazione interna altamente dinamici, al punto che le deformazioni precedentemente invisibili, e i loro esatti processi, diventano trasparenti, e le tante immagini ad alta risoluzione consentono un'analisi precisa.

Come ha riferito Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz group AG, e chief technology officer, questo incidente a raggi x rappresenta una pietra miliare per il futuro, perché attraverso un'analisi più approfondita, consente di migliorare la sicurezza dei veicoli. D'altra parte, con questa tecnologia si possono avere fino a 1.000 immagini al secondo: circa 1.000 volte più di quanto si possa ottenere con le procedure convenzionali.

