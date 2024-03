Attestato Michelin a 29 flotte per pneumatici sostenibili

La gestione sostenibile dei pneumatici delle flotte del trasporto merci - il controllo periodico e le attività di ricostruzione e riscolpitura - ha effetti sull'ambiente, ma anche sulla sicurezza e sulla redditività delle imprese. Consente infatti di ridurre il consumo di carburante e di ottenere un risparmio delle materie prime. Per questo, per il terzo anno consecutivo, Michelin Italia. il più grande produttore di pneumatici in Italia, ha assegnato un Attestato a 29 flotte del trasporto merci con oltre 9.000 autocarri. "Michelin è molto radicata in Italia e in Piemonte con la sede di Torino e gli stabilimenti di Cuneo e Alessandria. L'obiettivo che ci siamo dati è di raggiungere le zero emissioni nel 2050, con un obiettivo intermedio di -50% rispetto al 2010 al quale siamo già quasi arrivati", ha spiegato Marco Do, direttore comunicazioni e relazioni esterne di Michelin Italia.

Le 29 flotte che hanno ricevuto l'attestato - ha sottolineato Arianna Bianchi, direttore marketing della sezione autocarro di Michelin - hanno risparmiato complessivamente 3.355 tonnellate di CO2. l'equivalente delle emissioni annuali di una flotta di 83 camion. e 1.224 tonnellate di materie prime, quantità di risorse necessarie per produrre circa 17.500 pneumatici. Nel 2024, le flotte monitorate sono state 74 aziende per un parco totale veicoli di circa 26.500 camion. "L'attestato per la gestione sostenibile dei pneumatici sta generando molto interesse anche tra le aziende che non sono affiliate a Michelin Servizi e Soluzioni e gestiscono in autonomia le operazioni di ricostruzione e riscolpitura. Anche grazie alla collaborazione con Dekra, l'attestato potrà essere esteso quindi anche a queste flotte. Voglio stimolare anche altri player del settore", ha spiegato Enrico Spinelli, responsabile vendite di Michelin.





