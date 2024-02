Great Wall lancia tecnologia ibrida plug-in Hi4 Performance

Great Wall Motor sta per rivoluzionare i segmenti dei suv e degli mpv di fascia alta con la tecnologia ibrida plug-in denominata Hi4 Performance.

A iniziare dal monovolume Wey Gaoshan Executive sarà utilizzato un sistema Phev con schema a quattro ruote motrici capace di ottimizzare l'efficienza del veicolo e il piacere di guida e sfrutta con il più elevato livello di efficienza il motore termico e la sezione elettrica.

Inoltre, come sottolinea lo stesso costruttore questa nuova soluzione 4WD intelligente realizza "l'esperienza della trazione integrale, i costi delle due ruote motrici, le prestazioni della trazione integrale e consumo energetico della trazione solo anteriore".

La tecnologia ibrida Hi4 Performance lavora in combinazione con un sistema di gestione intelligente dell'energia, cosa che consente di migliorare significativamente il risparmio di carburante durante la guida ad alta velocità e di aumentare l'erogazione di potenza in accelerazione.

Dopo il debutto sul modello di questa importante implementazione dei veicoli elettrici di fascia alta avverrà con il monovolume Wey Gaoshan Executive a passo lungo. Grazie al turbo benzina 1.5T da 115 Cv combinato nel sistema ibrido plug-in con il motore elettrico posteriore, il guidatore del Wey Gaoshan Executive ha a disposizione una potenza massima combinata di 337 kW (458 Cv) e una coppia massima di 644 Nm. Il sistema Hi4 Performance si avvale di una batteria al litio da 44,28 kWh, che fornisce un'autonomia in guida 100% elettrica di 170 km, tra i valori più alti per i modelli plug-in.

Great Wall Motor ha messo ha punto per questo schema Phev una gestione intelligente dell'energia, migliorando significativamente l'efficienza complessiva del veicolo in tutte le condizioni di guida, rispetto ai precedenti plug-in del Gruppo cinese.

In particolare Hi4 Performance migliora il risparmio di carburante durante il 'veleggio' anche ad alta velocità e per contro aumenta l'erogazione di potenza durante l'accelerazione.

E' presenta anche un sistema di controllo intelligente del torque vectoring iTVC, che distribuisce dinamicamente la coppia tra gli assi anteriore e posteriore.

Oltre a sfruttare le migliori condizioni dinamiche - sia in funzione del comportamento che del risparmio energetico - questa tecnologia previene efficacemente lo slittamento e migliora la sicurezza in condizioni stradali difficili come pioggia e neve.

