Nuova Lancia Ypsilon, le migliori tecnologie del suo segmento

Costruita sulla piattaforma Cmp del Gruppo Stellantis, la stessa dei modelli Peugeot 208 e Opel Corsa, la nuova Lancia Ypsilon debutta in versione full electric: rappresenta il primo modello 100% a batteria della marca torinese e concretizza la visione di Lancia in termini di autonomia, tempi di ricarica ed efficienza per prestazioni ai vertici del mercato.

Sotto il cofano di Ypsilon è presente una power unit da 115 kW (156 Cv) che è alimentato da una batteria da 51 kWh, caratteristiche 'elettriche' la rendono best in class nel segmento B hatchback premium. La coppia erogata è di 260 Nm disponibili fin da subito, a garanzia di accelerazioni sempre elevate.

Con questa architettura propulsiva la nuova Ypsilon offre un'autonomia fino a 403 km in ciclo combinato Wltp e può essere ricaricata alle colonnine rapide in 24 minuti per passare dal 20% all'80% o guadagnare 100 km di autonomia in soli 10 minuti.

Nell'omolgazione Wltp il consumo della nuova Ypsilon è compreso tra 14,3 e 14,6 kWh ogni 100 km.

La ricarica della nuova compatta Lancia è facile sempre e ovunque, essendo supportata in questo da Free2move Charge, un ecosistema completo e integrato a 360 gradi per una gestione della ricarica e dell'energia su misura, accessibile a tutti i clienti Lancia e in grado di assicurare la migliore esperienza a bordo di un'auto elettrica.

Per chi può e vuole ricaricare la Ypsilon è disponibile il programma Free2move Charge Home che offre ai clienti privati il supporto per installazione, finanziamento e garanzia dei sistemi di ricarica domestici, oltre ad altri hardware e servizi legati all'energia. Free2move Charge Go garantisce invece sempre e dovunque accesso alla più ampia e curata rete di punti di ricarica pubblici. Grazie a questa struttura modulare, Free2move Charge concretizza la promessa e-ABC (easy to Always Be Charged) che sottolinea come sia possibile caricare facilmente in ogni momento, grazie ad un sistema integrato di soluzioni hardware, software e servizi.

Nuova Lancia Ypsilon è l'unico modello del segmento B equipaggiato di serie con guida autonoma di livello 2. Ciò permette di viaggiare sulle strade extraurbane con maggiore sicurezza e semplificare l'esperienza di guida, permettendo di godere appieno il confort e l'atmosfera di bordo.

La guida autonoma di livello 2 regola automaticamente la velocità di crociera e la traiettoria, attraverso l'Adaptive Cruise Control e il Lane Centering. Attivabile tra i 30 e i 150 km/h questa raffinata soluzione high tech include il Traffic Jam Assist con funzione Stop&Go che - nel caso di arresto nel traffico - garantisce la ripartenza autonoma per una guida ancora più confortevole.

Successivamente Lancia Ypsilon sarà proposta anche con due powertrain termici. Anche se non sono state diffuse informazioni ufficiali, non è azzardato ritenere che si possa trattare del 3 cilindri 1.2 PureTech Gen 3 con sistema Mhev a 48 Volt, abbinato alla trasmissione e-Dct.

A seguire, probabilmente nel 2025 Lancia introdurrà sui mercati - per il piacere degli appassionati della marca torinese - una variante prestazionale Ypsilon HF da 240 Cv, probabilmente anche a trazione integrale.



