Al via la produzione di Mobilize Power Box in Francia

Inizia la produzione di Mobilize PowerBox nello stabilimento di prodotti di elettronica Symbiose di Lacroix, situato a Beaupréau-en-Mauges, nel Dipartimento del Maine-et-Loire in Francia, con una capacità iniziale di 65.000 unità all'anno.

I partner dell'ecosistema di open innovation creato da Software République (Orange, Gruppo Renault, STMicroelectronics e Thales) si sono infatti riuniti per il lancio industriale della stazione di ricarica Mobilize PowerBox sulla nuova linea di produzione di Symbiose. Mobilize PowerBox sarà commercializzata prossimamente presso la rete di concessionari Renault per tutti i veicoli elettrici delle Marche del Gruppo Renault.

Lacroix, azienda specializzata nella progettazione e produzione di dispositivi e soluzioni connesse, avrà in un primo tempo una capacità di produzione pari a 65.000 unità all'anno grazie ad una strategia che punta sull'industria 4.0 robotizzata e digitalizzata.

Per volumi più elevati, la linea potrà essere adattata o duplicata per rispondere alle crescenti attese del mercato. Lo stabilimento di Symbiose, oltre a rientrare nel progetto del Gruppo di contribuire alla rilocalizzazione dell'industria elettronica in Francia, può contare su una rete di fornitori locali per ridurre la carbon footprint della supply chain.

Mobilize PowerBox è una soluzione di ricarica che si adatta a tutti gli impianti elettrici, monofase o trifase. Può essere installata all'interno o all'esterno, a parete o su supporto. In casa, può essere integrata nell'ecosistema elettrico domestico, in quanto è dotata di un sistema di gestione dinamico dell'energia che consente di modulare la potenza di ricarica in base alla potenza disponibile, evitando il rischio di blackout.

La stazione di ricarica Mobilize PowerBox funziona a corrente alternata. Eroga una potenza di ricarica fino a 22 kW, in funzione dell'impianto elettrico e della capacità di ricarica del veicolo. Mobilize PowerBox è compatibile con tutte le auto elettriche e ibride plug-in dotate di presa di tipo 2.



