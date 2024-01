Stellantis rileva tecnologie di Ia di CloudMade

Stellantis rileva CloudMade, sviluppatore di soluzioni automobilistiche intelligenti e innovative basate sui big data.

L'acquisizione - spiega una nota - sosterrà lo sviluppo a medio termine di Stla SmartCockpit e rafforza la strategia software di Stellantis delineata in Dare Forward 2030. Il framework Ia creato da CloudMade, con interfacce grafiche integrate, è il kit di sviluppo software e cloud leader del settore per la raccolta e l'analisi di set di dati automobilistici ed è stato il punto di riferimento per trasformare l'esperienza a bordo e la mobilità in senso più ampio negli ultimi dieci anni.

"L'acquisizione delle capacità pionieristiche di CloudMade nel campo dell'intelligenza artificiale accelererà il nostro percorso di sviluppo di Stla SmartCockpit e ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi di Dare Forward 2030", spiega Yves Bonnefont, responsabille Software di Stellantis. "Grazie a questa tecnologia adattabile e sfruttando il nostro crescente parco auto connesso, creeremo soluzioni di mobilità intelligente più velocemente e con maggiore flessibilità, per soddisfarei nostri clienti con la personalizzazione dell'esperienza a bordo del veicolo." Come parte dell'acquisizione, 44 ingegneri e sviluppatori di software di CloudMade dedicati allo sviluppo della tecnologia Ia si uniranno a Stellantis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA