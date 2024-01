Auto: via libera in Germania per mega-impianto di batterie

Ha ricevuto l'ultimo via libera "uno dei più grandi progetti industriali degli ultimi decenni" in Germania, come viene definito dal telegiornale del primo canale pubblico tedesco Ard precisando che un consiglio comunale dello Schleswig-Holstein stasera doveva votare sulla costruzione di una fabbrica di batterie per auto in cui l'azienda svedese Northvolt vuole investire 4,5 miliardi di euro con il sostegno dei governi federale e regionale.

Il sito dell'emittente pubblica regionale "Ndr" riferisce che il consiglio di Norderwoehrden ha approvato il progetto e dunque ormai "nulla più osta alla costruzione" della fabbrica di batterie nei pressi di Heide a partire dal 2026.

I preparativi sono in corso da quasi due anni, ma la costruzione dipendeva dall'approvazione di due comuni: uno aveva già votato all'unanimità a favore della fabbrica giovedì scorso, ha ricordato il tg.

Solo due settimane fa la commissione europea aveva approvato l'investimento multimiliardario da parte del governo statale e federale. L'impianto dovrebbe produrre tra le 800.000 e un milione di batterie all'anno: "un investimento importante" per "la trasformazione dell'industria automobilistica in mobilità elettrica", ha sottolineato l'Ard.



