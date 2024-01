Ces 2024, fotocreatività digitale a bordo delle auto Togg

Al Ces di Las Vegas obiettivi puntati non solo il nuovo modello elettrico T10F di Togg, che rafforza la strategia di espansione dalla Turchia verso i maggiori mercati europei, ma anche interessanti applicazioni delle tecnologie più avanzate - come l'intelligenza artificiale (IA) e strumenti di editing fotografico - per rendere sempre più 'smart device' le automobili del marchio turco.

Nello stand al Consumer Electronics Show di Las Vegas, Togg ha infatti presentato una fotocamera gestita dall'intelligenza artificiale - una delle più interessanti applicazioni per i suoi dispositivi smart nell'ambito della piattaforma Trumore - capace di trasformare ogni viaggio in auto in un varco 'virtuale' verso nuovi mondi e nuove situazioni.

Questa rivoluzionaria applicazione permette agli utenti di immortalare, modificare, condividere e conservare ogni momento del loro viaggio, contribuendo così a creare ricordi indelebili.

Posizionata appena sopra lo specchietto retrovisore, la fotocamera IA è dotata di grandangolo ed è strategicamente collocata per includere tutti i passeggeri in un singolo scatto.

Grazie ai 19 differenti algoritmi di intelligenza artificiale - tra cui il riconoscimento delle scene, la correzione automatica della luce, il rilevamento di visi e sorrisi, il tracking degli oggetti e la messa a fuoco automatica - anche le foto più semplici possono essere trasformate in una creazione unica.

La vasta gamma di filtri IA a disposizione, può essere applicata con un semplice clic, permettendo l'accesso a mondi e temi inediti come il cyberpunk, lo spazio, il mondo felino o le fantasie futuristiche e ricreare così scene di avventure epiche.

La App della fotocamera con IA di Togg è accessibile tramite Tru.Store. Una volta installata è utilizzabile dal passeggero in qualsiasi momento del viaggio o dal conducente unicamente durante le soste.

Dopo aver catturato le immagini, gli utenti possono esprimere la propria creatività modificando le foto prima di condividerle con amici attraverso i social media, messaggistica o email. E persino mostrando sul display di bordo l'intera galleria di immagini in modalità 'esposizione' durante il viaggio per condividere creatività e divertimento.

