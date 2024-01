Con ChatGPT l'esperienza Škoda punta al futuro

Novità all'insegna della tecnologia per Škoda Auto, che ha annunciato l'integrazione del chatbot, basato sull'intelligenza artificiale ChatGpt, nel suo assistente vocale Laura.

La decisione è stata presa con lo scopo di migliorare l'esperienza a bordo del veicolo e semplificarne l'esperienza di guida quotidiana. A beneficiare di questa nuova funzionalità saranno i modelli Škoda basati sulle piattaforme Meb Gp e Mqb Evo, che saranno in grado di accedere a un vasto database di intelligenza artificiale e potranno leggere i contenuti durante la guida. Questa nuova funzionalità sarà alimentata da Cerence Chat Pro del partner tecnologico Cerence Inc., che offre un'integrazione ChatGpt di livello automotive.

"L'arricchimento dell'assistenza vocale Škoda con l'intelligenza artificiale - ha dichiarato Klaus Zellmer, Ceo di Škoda Auto - rende le nostre auto delle compagne di vita quotidiana ancora migliori, nelle quali conducenti e passeggeri avranno accesso, facile e totalmente comandato dalla voce, a una sconfinata conoscenza mentre sono in viaggio".

A partire dalla metà del 2024, il nuovo chatbot sarà offerto insieme ai sistemi di infotainment di ultima generazione su alcune versioni di Škoda Enyaq, sulle nuove Škoda Superb e Kodiaq e Škoda Octavia facelift.

Già oggi l'assistente vocale Škoda può essere utilizzato per controllare l'infotainment, la navigazione e l'aria condizionata o rispondere a domande di cultura generale. In futuro, il supporto dell'intelligenza artificiale fornirà ulteriori informazioni in risposta a domande complesse e con capacità in costante crescita. Il funzionamento, tuttavia, rimarrà estremamente semplice. L'assistente vocale si attiverà pronunciando 'Okay, Laura' o premendo il tasto dedicato sul volante multi-funzione. Se la richiesta non potrà essere soddisfatta direttamente dal sistema Škoda, verrà inoltrata in forma anonima all'intelligenza artificiale. ChatGPT non potrà quindi accedere ai dati del veicolo o alle informazioni personali che rimarranno protette.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA