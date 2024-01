Al CES 2024 il nuovo velivolo per brevi tragitti di Supernal

Supenal mostra al CES 2024 il suo concept di veicolo elettrico a decollo e atterraggio verticale S-A2. Si tratta di un velivolo in grado di ospitare quattro passeggeri oltre al pilota, basato sul concept S-A1, presentato in occasione dell'edizione 2020 del CES.

Tra le caratteristiche di questo velivolo dalla coda a V, c'è la capacità di viaggiare ad oltre 190 km/h di velocità, ad un'altitudine di oltre 450 metri, per tragitti che, inizialmente, saranno di una lunghezza compresa tra i 40 ed i 65 km. In pratica, è pensato per soddisfare le esigenze tipiche degli spostamenti cittadini. La propulsione, affidata ad 8 rotori completamente orientabili, è elettrica e silenziosa: 65 dB nelle fasi di decollo e atterraggio verticale, e 45 dB durante il volo orizzontale.

La sicurezza è stata studiata per adeguarsi agli standard di sicurezza dell'aviazione commerciale mondiale, per cui il nuovo S-A2 può contare su di una cellula centrale molto robusta ed integra componenti ridondanti per i sistemi critici come il powertrain, i comandi di volo e l'avionica. La realizzazione sarà affidata alla capacità di produzione di massa di Hyundai, con Supernal che conta di lanciare i suoi velivoli sul mercato nel 2028, soddisfando i criteri di sicurezza dell'aviazione commerciale, e con prezzi accessibili.

