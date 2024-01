Ces 2024, nelle Mercedes esperienze digitali più immersive

Il piacere di viaggiare a bordo di una Mercedes, di godere delle qualità dinamiche e della comodità dell'abitacolo oltre che della tranquillità offerta dagli Adas, sarà ulteriormente enfatizzato dalla gamma di innovazioni digitali che la Stella a Tre Punte ha presentato a Las Vegas, in occasione dell'edizione 2024 del Consumer Electronics Show.

Novità e upgrade che sono destinati a trasformare l'esperienza del cliente Mercedes, sia a bordo dell'auto che al di fuori di essa. Al centro di tutto questo c'è il nuovo assistente virtuale Mbux che utilizza l'intelligenza artificiale generativa e una grafica 3D avanzata per rendere le interazioni più naturali, intuitive e personalizzate.

Basato sul nuovo sistema operativo Mb.Os sviluppato completamente in azienda partendo da zero, l'assistente virtuale MBUX apre la strada a un'esperienza digitale straordinaria.

Inoltre, Mercedes sta elevando il livello di narrazione audio in auto grazie alla collaborazione con Audible e Amazon Music. "Con il nostro Mb.Os, le collaborazioni con partner di livello mondiale e gli ultimi sviluppi dell'intelligenza artificiale generativa - ha commentato Markus Schäfer, membro del board di Mercedes-Benz Group AG e chief technology officer - stiamo trasformando il rapporto che i nostri clienti hanno con la loro auto Mercedes".

"I nostri progressi digitali presentati al Ces 2024 sono una prova del nostro percorso verso un'esperienza d'uso iper-personalizzata". L'assistente virtuale Mbux, presentato a Las Vegas, è un'interfaccia più simile a quella umana nel dialogo fra auto e utente. L'interazione è naturale ed empatica e - attraverso le sue quattro diverse 'emozioni', è sempre in sintonia con le esigenze dei clienti e utilizza l'intelligenza artificiale generativa e l'intelligenza proattiva per rendere la vita semplice, conveniente e confortevole.

Altro upgrade è quello di Mbux Surround Navigation che coniuga perfettamente in tempo reale l'assistenza nel seguire il percorso e con quella alla guida. L'esperienza è resa viva da una potente grafica 3D, realizzata con il motore Unity.

Mercedes sta portando ancora più produttività, comodità e personalizzazione con la continua espansione del suo portafoglio di App. Tra queste c'è Mbux Collectibles, la prima applicazione che attraverso NFT dà accesso all collezione in edizione limitata Mercedes-Benz Nxt Superdackel che rende omaggio all'attività svolta al Ces del 2023.

Presentate a Las Vegas due collaborazioni (che l'azienda definisce 'rivoluzionarie') che permetteranno a breve un intrattenimento totalmente immersivo: Insieme al rapper e produttore discografico William James Adams (più noto come will.i.am) Mercedes ha sviluppato il nuovo Mbux Sound Drive, una tecnologia che trasformerà il modo in cui si ascolta la musica in auto.

Utilizzando un software avanzato, Mbux Sound Drive consente al brano musicale che si st ascoltando di 'reagire' al modo in cui viene guidata l'auto, esattamente come può fare un musicista mentre esegue un brano. Una vera rivoluzione che - è stato sottolineato al Ces - ha la potenzialità di trasformando ogni spostamento in auto in un "viaggio musicale dinamico".

Di grande impatto anche la collaborazione con Audible e Amazon Music, per portare podcast e audiolibri all'interno del veicolo utilizzando l'esperienza audio di Dolby Atmos.

Disponibile a partire dal terzo trimestre del 2024 su modelli selezionati come aggiornamento over-the-air, questa novità - sottolinea Mercedes - apre una nuova era di ascolto immersivo che "porta podcast, audiolibri, giochi audio e musica a un livello senza precedenti".

