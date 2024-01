Hyundai, Kia e Samsung insieme per la connettività integrata

Mediante l'integrazione tra i servizi per auto connesse di Hyundai e Kia, e la piattaforma Internet of Things di Samsung, i clienti di questi brand automobilistici potranno controllare a distanza gli apparecchi a tecnologia digitale utilizzando i comandi vocali e touch dei sistemi di infotainment delle loro auto. Avranno inoltre la possibilità di controllare da remoto diverse funzioni dei loro veicoli sfruttando altoparlanti AI, TV e app per smartphone.

In questo modo sarà possibile regolare la temperatura di un'abitazione a distanza, accendere le luci, o far partire il robot aspirapolvere, in determinati momenti, ma si potranno gestire, sempre da remoto, aspetti quali l'accensione, la temperatura interna, e la ricarica dell'auto, per una connettività decisamente più ampia. Ovviamente, al fine di ridurre le distrazioni durante la guida il servizio Car-to-Home consente di sfruttare modalità specifiche per ogni situazione. Attualmente, i servizi Car-to-Home e Home-to-Car sono offerti ai clienti della Corea del Sud, grazie alle collaborazioni con aziende di telecomunicazione e di costruzioni, ma l'intento dei brand è quello di renderli fruibili agli automobilisti d'oltreoceano collegando le loro piattaforme per le auto connesse e Samsung SmartThings.



