Con Citroën C5 Aircross 136 E-Dcs6 il turbo sposa l'ibrido a 48 Volt

Con l'introduzione nella gamma della C5 Aircross del modello Hybrid 136 E-Dcs6, Citroën ha ampliato l'offerta della sua Suv con una soluzione elettrificata che permette di assaporare il comfort della guida puramente elettrica, senza stress da ricarica. Su questo modello, infatti, la Casa del Double Chevron abbina un brillante motore turbo a benzina di 1.2 litri a una leggera, efficiente e compatta tecnologia ibrida a 48 Volt con motore elettrico da 12 Cv che non richiede rifornimenti alla colonnina e permette, in città, di muovere la vettura a zero emissioni sino al 50% del tempo.

"La tecnologia Hybrid 48V - chiariscono da Oltralpe - ottimizza le prestazioni e i consumi di C5 Aircross, consentendo un risparmio medio di carburante di 1 litro/100 km (pari al 15%) rispetto al motore benzina PureTech 130 EAT8. Va notato che questo motore è molto efficiente in condizioni di guida urbana, con un risparmio medio di carburante di quasi il 30%. Le emissioni di CO2, possono essere ridotte fino al 15% (o 20 grammi/km) rispetto al motore benzina PureTech 130 S&S Eat8", per una media di 129 g di CO2/km".

A livello tecnico, l'accoppiamento scelto dagli ingegneri Stellantis sfrutta al massimo le potenzialità del tre cilindri del Gruppo, un benzina PureTech da 136 Cv e 230 Nm di coppia, con turbina a geometria variabile, e quelle di un compatto motore elettrico sincrono a magneti permanenti, da 12 Cv in grado di sviluppare un picco di potenza di 28 Cv e una coppia massima di 55 Nm. Quest'ultimo, spiegano gli ingegneri transalpini, "permette a C5 Aircross di essere guidata al 100% in modalità elettrica per esigenze di coppia ridotta, a basse velocità, durante le manovre o in fase di rallentamento e assiste il motore benzina all'avviamento. In fase di decelerazione, invece, agisce da generatore di carica della batteria, riducendo al contempo l'usura dei freni".

Il sistema include un motorino di avviamento a cinghia, alimentato a 48V, un nuovo cambio elettrificato ë-Dcs6, a 6 rapporti a doppia frizione, una batteria agli ioni di litio da 48V con una capacità di 432 Wh e un convertitore di tensione che trasforma parte dell'elettricità prodotta dal motore elettrico da 48 V in energia a 12 V per alimentare gli equipaggiamenti dell'auto. Il motore elettrico, l'inverter e la centralina sono integrati per ottimizzare lo spazio sotto il cofano motore.

"Con questa nuova motorizzazione ibrida - sottolineano dalla filiale -, Citroën propone una nuova alternativa elettrificata che offre il comfort della guida puramente elettrica, consente di risparmiare carburante e di ridurre le emissioni di CO2, tenendo sotto controllo i costi".

