Su Fiat 600 Hybrid nuovi servizi connessi

Connettività e servizi connessi fanno della nuova Fiat 600 una delle vetture di piccole dimensioni più avanzate tecnologicamente del mercato. Il modello Hybrid offre in particolare due nuovi pack di servizi connessi che amplificano il comfort di guida: si tratta di Connect One e Connect Plus.

Il primo è focalizzato soprattutto sulle esigenze di sicurezza. Presente nella dotazione standard della vettura, offre sia servizi di assistenza e di chiamata di emergenza sia preziose informazioni sullo stato di salute del veicolo.

Il pack Connect Plus è pensato per rendere più confortevole l'esperienza di guida sia a bordo sia da remoto, comprende infatti, servizi di navigazione, funzionalità per gestire da remoto il veicolo tramite l'app Fiat, per monitorare lo stile di guida e altro ancora.

Su nuova Fiat 600 Hybrid ha fatto il suo debutto anche una novità rilevante: il Trip Report. Con questa funzionalità è possibile analizzare le abitudini di guida e migliorare l'impatto sui consumi, valutando il loro impatto ambientale e l'impatto del proprio stile di guida sulla salute del veicolo.



