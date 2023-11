Con ChatGPT il viaggio con Ds Automobiles è già nel futuro

'Ok Iris, raccontami la storia della città di Milano'. Questa, come innumerevoli altre, è una delle richieste che si potranno pronunciare una volta in viaggio con un modello Ds Automobiles, grazie all'integrazione di ChatGpt.

Dall''arte di vivere francese alla tecnologia al servizio della guida, la gamma di Ds Automobiles si avvia infatti verso un balzo in avanti sul fronte della tecnologia e dell' interazione uomo-veicolo, utilizzando, per la prima volta in Europa, il più noto modello di Intelligenza Artificiale Generativa, ChatGpt. La novità fa parte del programma più largo nella casa automobilistica francese, impegnata a reinventare il concetto di viaggio premium, a partire dall'ospitalità, dalla personalizzazione e dalla sostenibilità, oltre che ad una maggiore tecnologia e connettività nell'era dei nuovi servizi digitali.

Se l'Iris System adottato da Ds era caratterizzato dall' essere particolarmente intuitivo e reattivo, il sistema ora può contare anche sulla potenza dell'Intelligenza artificiale generativa con la piattaforma Chat AI di SoundHound, che integra svariati domini di conoscenza, combinati con diversi modelli di linguaggio, con l'obiettivo di fornire risposte più tempestive e complete rispetto al precedente sistema di riconoscimento vocale.

In sostanza, la nuova funzione diventa un vero assistente digitale in grado di rendere l'esperienza del viaggio ancora più sicura e piacevole. Infatti, senza distogliere lo sguardo dalla strada, è possibile attivare ChatGpt dicendo semplicemente 'Ok Iris' o premendo l'apposito pulsante sul volante. Si avvia così una conversazione tra utente e sistema, capace di soddisfare curiosità e necessità che sopraggiungessero durante il percorso.

Disponibile sui modelli Ds 3, Ds 4, Ds 7 e Ds 9 dotati di Ds Iris System, l'integrazione con ChatGpt è offerta senza costi aggiuntivi per un periodo di sei mesi, se l'abbonamento viene sottoscritto tra il 19 ottobre 2023 e il 29 febbraio 2024.

"La nostra missione in Ds - ha commentato Alessandra Mariani, marketing manager Ds Automobiles - è offrire ai clienti un'esperienza a bordo unica e coinvolgente, secondo quell'inconfondibile eleganza e raffinatezza che incarna l'arte francese del viaggio. Da brand avanguardistico, riteniamo che l'integrazione di ChatGpt nel mondo automotive rappresenti una rivoluzione high-tech dal potenziale illimitato, inserendosi in una delle più grandi trasformazioni sociali del XXI secolo".

La nuova funzione è anche attivabile istantaneamente da remoto ed è proposta in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, nella lingua di questi paesi. La promozione fa parte di una fase pilota 'SoundHound AI powered by ChatGpt' che per prima Ds inaugura in Stellantis.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA