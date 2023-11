Su Hyundai Kona Electric arriva lo streaming musicale

Hyundai lavora per rendere sempre più piacevole e coinvolgente l’esperienza di guida delle proprie vetture, per questo lancia su nuova Kona Electric la funzionalità in-car streaming musicale, che consentirà ai clienti di ascoltare i loro brani preferiti direttamente in auto. Nello specifico, il servizio, che debutta su questo modello a batteria, è quello di Amazon Music, e consente di avere accesso a musica e playlist durante i viaggi, previo abbonamento ad Amazon Music, e senza costi aggiuntivi a livello di traffico dati.

Oltre all’abbonamento ad Amazon Music, inoltre, è necessario avere un'attivazione valida di Bluelink, con l'app collegata al profilo del conducente e al veicolo. I possessori della nuova Kona Ice o Hev potranno avere la medesima funzione attraverso un normale aggiornamento del software; mentre più avanti arriveranno i comandi vocali per la selezione di brani o artisti. Il tutto è finalizzato a favorire l’interazione uomo-macchina, ed a migliorare la sicurezza a bordo, visto che non sarà necessario staccare le mani dal volante per scegliere la propria musica preferita.

