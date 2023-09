Il futuro di LG nel mondo dell'auto all'IAA Mobility

Nella prima conferenza stampa di LG Electronics durante L'IAA Mobility di Monaco, il ceo di LG, William Cho, ha espresso la vision dell'azienda in merito al futuro della mobilità. Con il settore dell'automotive che si sta rapidamente spostando verso l'elettrificazione e la guida autonoma, LG mira a rendere l'auto uno spazio dove vivere esperienze. Infatti, ha realizzato una riproduzione dell'interno di un veicolo a guida autonoma per comprenderne il parere da parte di potenziali utenti e, dall'esperimento, é emerso che la maggior parte delle persone percepisce questa tipologia di veicolo come uno spazio esclusivo e privato che offre la libertà di dedicarsi alle proprie attività come giocare, lavorare e trascorrere del tempo da dedicare a se stessi. Ad oggi, alcuni sondaggi mostrano che gli automobilisti hanno opinioni simili sui loro veicoli e sul tempo che trascorrono al loro interno, con il 72% che concorda sul fatto che viaggiare in auto è principalmente un momento per rilassarsi, ed il 43% che definisce l'abitacolo uno spazio personale di valore.

Per questo LG ha ridefinito l'auto come una "personalized digital cave" cioè uno spazio personale che può essere trasformato, che può essere esplorato, e dove potersi rilassare: tutte direzioni, definite alpha-able, che riassumono l'approccio dell'azienda alla mobilità.

LG è focalizzata sui sistemi di infotainment di bordo realizzati da LG Vehicle Solutions; sui sistemi di propulsione elettrica sviluppati da LG Magna e-Powertrain, una joint venture tra LG e Magna International, e sui sistemi di illuminazione per veicoli realizzati da ZKW Group. "In quasi 70 anni nel settore consumer abbiamo acquisito una profonda conoscenza delle abitudini delle persone - ha affermato il ceo William Cho - forti della nostra conoscenza ed esperienza in questo settore, siamo entusiasti di presentare il nostro nuovo approccio alla mobilità".



