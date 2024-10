Dallapiccola e Andrian vincono la Suzuki Rally Cup 2024

Grazie ad un punto strappato nell'ultima prova speciale della stagione, Sebastian Dallapiccola ha vinto la Suzuki Rally Cup 2024. Il pilota classe 2004, con il navigatore Fabio Andrian, ha infatti ha conquistato il Rallye Sanremo, atto conclusivo del monomarca giapponese.

Doppietta nelle power stage e bottino pieno di punti a coefficiente maggiorato, hanno permesso al trentino di avere la meglio sul rivale di una stagione, Giorgio Fichera che è scivolato fuori dal podio a causa di un problema alla turbina, lasciando così spazio alla rimonta del ventenne, che si è giocato tutto sul finale.

Con un podio che vale la vittoria nelle Racing Start, Jean Claude Vallino in coppia con Sandro Sanesi ha conquistato la classifica finale di categoria, chiudendo anche lui i conti solo nell'ultimo round con Lorenzo Varesco e Niccolò Bottega.

"Per chi organizza un trofeo come questo - ha detto Massimo Nicoletti, responsabile di Emmetre Racing - decidendo di orientarlo alla formazione ed alla crescita dei giovani per dare loro la possibilità di iniziare un percorso nei rally, questa stagione 2024 della Suzuki Rally Cup è stata un successo. Avere un vincitore di 20 anni ed un podio totalmente under23 è una soddisfazione enorme".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA