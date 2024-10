Tutto il senso per l'outdoor di Dacia Bigster

La possibilità di vivere le proprie avventure oltre le solite strade, con il nuovo Bigster di Dacia è garantita. Il nuovo arrivato della casa è infatti stato progettato seguendo i dettami del DNA votato all'outdoor del marchio.

Le ingegnose barre da tetto modulabili Dacia sono presenti di serie su Nuovo Bigster in allestimento Extreme. Disposte longitudinalmente in posizione standard, si trasformano in un attimo in barre trasversali, evitando al cliente di acquistare barre da tetto tradizionali da montare e smontare a seconda delle esigenze. Tutte le altre versioni di Bigster sono dotate di serie di barre da tetto longitudinali fisse.

Con il tetto panoramico apribile, novità assoluta sui modelli Dacia, si può godere di maggiore luminosità. Lungo 120 cm, può aprirsi per 35 cm. Di conseguenza, la luminosità garantita a bordo. È disponibile di serie su Extreme e in opzione su Journey.

Per chi mastica viaggi ad avventura, sono poi disponibili gli accessori Dacia InNature. Il Pack Sleep è una soluzione semplice e rimovibile per vivere l'outdoor a bordo di Bigster. Si compone di un box in legno che si trasforma con pochi semplici gesti in un comodo letto matrimoniale (lungo 1,90 metri e largo fino a 1,30 metri), inoltre, il box può essere utilizzato come contenitore per bagagli e tavolino.

Il Portapacchi da tetto è invece il partner ideale per le attività all'aria aperta. Basta fissarlo trasversalmente sulle barre da tetto modulabili oppure sulle barre da tetto trasversali disponibili in post-vendita (peso massimo dinamico sul tetto del veicolo pari a 80 kg) per avere una capacità di carico aggiuntiva.

Disponibile anche la tenda da portellone, progettata per aderire perfettamente al portellone posteriore di Bigster e ideale in abbinamento con il Pack Sleep.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA