Furti d'auto e 'cavalli di ritorno', sei misure cautelari

Sei persone - per due delle quali è stata disposta la custodia in carcere - sono state raggiunte a Cosenza da altrettante misure cautelari perché accusate, a vario titolo, di furti di autovetture e relative richieste estorsive. Per tre soggetti coinvolti sono stati disposti gli arresti domiciliari e per un altro è scattato l''obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'operazione è condotta dai carabinieri della Compagnia di Cosenza che stanno eseguendo le misure emesse dalla Procura, nella zona di via degli Stadi. Al momento sono in corso perquisizioni.

Le indagini partirebbero da casi conclamati di cosiddetto "cavallo di ritorno".



