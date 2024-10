L'ambasciatore Cutillo visita l'impianto Fiat in Algeria

L'ambasciatore d'Italia in Algeria Alberto Cutillo si è recato presso lo stabilimento Fiat a Tafraoui, nella provincia di Orano all'ovest del Paese. Lo ha fatto sapere la rappresentanza diplomatica italiana ad Algeri sui propri social.

Accompagnato dal direttore Stellantis per l'Algeria, Raoui Beji, il diplomatico italiano ha potuto visitare le linee di assemblaggio della 500 e del Doblò destinate al mercato algerino.

Inoltre, durante la sua missione nella capitale dell'ovest algerino, l'ambasciatore Cutillo ha visitato anche il Centro nazionale per la ricerca in antropologia sociale e culturale (Crasc), informa ancora la missione diplomatica ad Algeri.

L'occasione ha permesso di discutere il rafforzamento degli scambi e della mobilità tra Italia e Algeria nell'ambito della ricerca.



