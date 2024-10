La N5 made in Abruzzo conquista il RallyLegend, manifestazione-evento per tutti gli appassionati di automobilismo su strada che si svolge a San Marino.

Oltre 180 equipaggi si sono presentati al via e tra loro anche il pilota teramano Dedo (Alfredo De Dominicis, ndr) chiamato dagli organizzatori in veste di apripista ufficiale per portare al debutto internazionale la nuova Peugeot 208 N5 step2, vettura progettata e costruita dalla sua Dedo Engineering in collaborazione con la Tedak Racing di Reggio Emilia.

Quest'anno, alla sua 22/a edizione, il raduno internazionale ha registrato un importante successo di pubblico che quest'anno ha registrato quasi 100mila presenze, con appassionati provenienti da tutta Europa. Tra i piloti in lizza il pilota ufficiale Ford del Mondiale Adrien Fourmaux, l'ex pilota di F1 Heikki Kovalainen, il quattro volte campione italiano Andrea Crugnola e tanti altri, accanto a nomi storici come Arturo Merzario, Miki Biason, Stig Blomqvist, Francois Delecour che hanno scaldato il cuore delle migliaia di spettatori presenti.

La N5 è un gioiello dell'imprenditoria abruzzese-emiliana.

L'idea di Dedo e della sua Dedo Engineering, è stata quella di aver introdotto dall'estero una nuova categoria di auto da rally, diventandone il costruttore ufficiale designato da Aci Sport, la federazione automobilistica nazionale. L'auto ha l'innovativa caratteristica di non essere costruita dalle case automobilistiche sulla base dei loro modelli, ma viene prodotta inserendo specifici telai e una meccanica universale su auto quattro posti di comune utilizzo, con un motore quattro cilindri 1.600 turbo benzina da quasi 300 cavalli in posizione longitudinale e la trasmissione integrale.

Tre gli anni necessari per la progettazione, la costruzione e per le omologazioni delle parti principali, in joint venture con realtà imprenditoriali d'Abruzzo come le teramane International Pur components, PieffeAuto, Steelte e la Oslv Italia di Roseto degli Abruzzi. Il programma ora prevede la produzione di altri quattro esemplari di N5: due Peugeot 208 e due utilizzando la base della nuova Lancia Ypsilon.



