F1: Wolff 'Hamilton in Ferrari non avrà problemi ad adattarsi'

Il 2025 sarà un anno di grandi cambiamenti per Lewis Hamilton: dopo 12 stagioni con Mercedes, coronate da sei titoli mondiali, raggiungerà Charles Leclerc in Ferrari. Dopo McLaren e le Frecce d'Argento, per la prima volta guiderà per un team non britannico e per questo motivo oltre Manica alcuni sono scettici nei confronti della sua adattabilità. A rispondere è Toto Wolff, team principal Mercedes: "Molti dicono che sarà molto difficile - afferma a Motorsport - ma con Lewis anche le sfide più difficili sembrano semplici. La Ferrari è una grande squadra dove c'è pressione ma anche grandi persone che lavorano con tanta passione. Credo troveranno un modo per andare d'accordo".

Si separeranno le strade di Mercedes ed Hamilton, ma i legami affettivi rimarranno: "Con Lewis abbiamo vissuto 12 anni meravigliosi, farà sempre parte della famiglia - spiega Wolff - Ma dal prossimo anno sarà un rivale che cercheremo di battere.

Antonelli si unirà a Russell, portando con sé uno slanciodi giovinezza e freschezza. Si può percepire il sorriso che c'è nel team quando si ha un diciottenne a bordo di una vettura.

Ovviamente, ci saranno momenti in cui l'esperienza di Lewis avrebbe giovato alla squadra. Kimi avrà una curva di apprendimento ripida, ma era assolutamente la cosa giusta da fare per la squadra".



