A Milano 4 milioni di multe in 12 mesi, crescono di 1 milione

Crescono a Milano le multe da violazione del codice della strada che dall'1 settembre 2023 al 31 agosto 2024 sono state circa 4.001.855. Una crescita di 1 milione rispetto allo scorso anno, quando nello stesso periodo di tempo, le sanzioni erano state circa di 3 milioni. Una crescita dovuta anche al fatto che sono confluite nel numero di sanzioni non solo quelle da codice della strada ma anche quelle relative ai regolamenti comunali, che lo scorso anno invece non erano conteggiate.

Il dato è stato fornito in occasione delle celebrazioni per i 164 anni della fondazione della Polizia locale di Milano. Nel periodo tra il 1° settembre 2023 e il 30 agosto 2024 sono stati rilevati 10.861 incidenti stradali, inoltre il Radiomobile e la squadra interventi speciali sono intervenuti in 302 casi di omissione di soccorso e hanno individuato 198 responsabili ed effettuato 6 arresti. Quasi 19mila i controlli alle attività commerciali, che hanno portato a 5.098 sanzioni, 446 sequestri penali, 5.808 sequestri amministrativi. In materia di sicurezza urbana sono stati eseguiti 230 arresti e sono state denunciate a piede libero 5.085 persone. Fra questi sono stati eseguiti 126 arresti e 474 denunce a piede libero per il contrasto di furti e rapine in strada, l'Unità reati predatori ha effettuato 90 arresti e 80 denunce in stato di libertà recuperando refurtiva per un valore di circa 100mila euro.

"Abbiamo più agenti in strada - ha commentato l'assessore alla Sicurezza del Comune, Marco Granelli -. In particolare, la sera siamo passati da 9 a 14 pattuglie e la notte da 4 a 8. Ma il nostro obiettivo resta di 3.350 agenti con una media di 30 pattuglie la sera e 15 la notte".



